La madre de Gabriel: «Me cuesta pensar en mañana, en cómo volver a mi casa» «Era un niño noble, resolvía las cosas hablando y empatizando», dice Patricia Ramírez en una entrevista COLPISA Viernes, 16 marzo 2018, 12:16

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, ha hablado con Espejo Público en una conversación telefónica este viernes en la que ha asegurado que «está intentado poner un poco de orden en los tiempos, los horarios, juntarse con algunos amigos y buscar algo de intimidad» después de unos días intensos en los que debe «empezar a asimilar todo esto que en nuestras cabezas no entra».

«Hay una parte que no se cómo va, me cuesta pensar en mañana, va pasando el día de hoy, vamos cerrando y pensar en el mañana me cuesta. Todavía no me quiero ir de Almería, no es algo que me plantee a corto plazo y hay cosas que no sé cómo voy a hacer. Es como el mar con marejada grande y ahora está en la resaca, pues estoy un poco igual. Más tranquila, con Ángel cerca. A él lo vemos mejor, más tranquilo también. Creo que no somos conscientes de lo ocurrido», ha señalado.

Patricia se ha referido también a la rueda de prensa de la UCO ayer en la que los investigadores explicaron cómo detuvieron a Ana Julia. «La vimos y me parecieron maravillosos los guardias civiles de la rueda de prensa, como profesionales, como personas. Han sido así en el proceso con nosotros: sencillos, fantásticos y me emocioné con ellos porque han sabido estar y hacer. Les damos las gracias porque nos queremos quitar el sombrero con ellos. Agradecemos la sensibilidad y las maneras que tuvieron: preciosas», cuenta. «Ella buscaba sus fines. El móvil nos lo tendrán que decir ellos. Es un patrón que va repitiendo, es mi sensación. Es una cabeza enferma que tiene un patrón que tiene que repetir, con intereses económicos, pero esto ya es un percepción mía».

«Tengo claro que mi hijo no hacía esas cosas, ni chilla, ni pega. Era un niño noble, resolvía hablando y empatizando», ha dicho en relación a la defensa de Ana Julia, autora confesa del asesinado del menor, cuando dijo que hubo un forcejeo con el pequeño cuando éste la insultó.

Patricia ha terminado la entrevista mandando un mensaje de «gracias» a toda la sociedad que les ha apoyado en estos días: «No importa donde te caigas, sino poder levantarte».