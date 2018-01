Los letrados del Parlament rechazan la 'teleinvestidura' Un informe jurídico del Gobierno también concluye que la elección a distancia que busca Puigdemont es imposible C. REINO Viernes, 12 enero 2018, 00:34

barcelona. Una investidura del presidente de la Generalitat por vía telemática, por vídeoconferencia o bien de forma delegada en otro diputado que leería el discurso del candidato, como pretende Carles Puigdemont para evitar ser detenido y enviado a prisión, no es posible, según concluyen los letrados de la Cámara catalana y los servicios jurídicos del Gobierno central.

Por el momento, nadie ha pedido un informe a los letrados de la Cámara. Pero los propios juristas por iniciativa propia han elaborado uno que cierra la puerta a los planes de Puigdemont. Esquerra dijo que su decisión sobre la investidura dependería de lo que digan los letrados y PSC y Ciudadanos ya han anunciado que solicitarán un dictamen que ya está hecho.

Del mismo, ha trascendido que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat debe realizarse de manera «presencial y personal», y que, por tanto, las vías telemáticas o delegadas chocan contra el reglamento de la Cámara o la ley catalana de la Presidencia de la Generalitat. El texto legal habla de que el discurso de investidura debe hacerse «delante» del pleno, extremo que no ocurriría si hubiera «una cosa interpuesta», ya sea una pantalla o una persona delegada.

En la misma línea, un documento de los servicios jurídicos del Estado concluye que el reglamento del Parlamento catalán exige que el candidato presente su programa de gobierno y solicite la confianza del pleno. «El reglamento no contempla la posibilidad de una presentación no presencial y no cabe por el carácter personalísimo del acto», señala el estudio, que podría servir de base para un eventual recurso de inconstitucionalidad de la investidura. El informe destaca que el reglamento fue aprobado en 2005, cuando ya existía la opción de permitir una presentación telemática, por lo que la ausencia de regulación al respecto «indica que la Cámara no lo contemplaba».