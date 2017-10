LaLiga retrasa la venta de los derechos de televisión fuera de España por el Barça

MADRId. La Liga ha decidido retrasar «alrededor de dos semanas» la venta internacional de los derechos de televisión ante la incertidumbre provocada por el desafío independentista y las dudas sobre la participación del FC Barcelona en el campeonato español, según anunció ayer el presidente de la patronal de clubes, Javier Tebas. «Hemos tenido que retrasar el concurso que solemos hacer por estar fechas para vender la Liga fuera de España porque el ambiente no es el correcto. Yo no imagino una Liga sin el Barça, como dice Jaume Roures (presidente de Mediapro), pero lo que no imagino es una España sin Cataluña», aseguró Tebas durante la clausura del congreso 'World Football Summit' celebrado en Madrid. «Estamos en medio de un problema que puede afectar muchísimo al valor de nuestra competición, aunque no creo que ocurra», reconoció el presidente de LaLiga, que advirtió de que sin el Barcelona, el organismo que agrupa a las entidades profesionales «perdería entre un 20 y un 25% de volumen de negocio».