El juez que pidió absolver a 'La Manada' dice sentirse «tranquilo» Ricardo González ha evitado pronunciarse sobre la polémica por su postura discrepante: «Solo hablo en autos y sentencias», ha subrayado EFE Pamplona Jueves, 3 mayo 2018, 13:20

El juez del voto particular en el caso de La Manada, Ricardo Javier González, ha asegurado sentirse «tranquilo» pero ha evitado pronunciarse sobre la polémica por su postura discrepante en la sentencia, ya que -ha dicho- solo habla a través de sus autos y sentencias.

Las palabras del juez han sido recogidas por diversos medios de comunicación en la concentración que ha tenido lugar esta mañana en la Audiencia Provincial de Navarra dentro de las movilizaciones que los funcionarios de Justicia están llevando a cabo en favor de una «justicia independiente y de calidad».

A preguntas de los medios de comunicación, el juez -en sus primeras declaraciones públicas- ha insistido en que no iba a realizar comentarios y ha dicho sentirse emocionado por el apoyo recibido de amigos y compañeros.

El abogado de la víctima censura el «linchamiento» a González

Por su parte, Carlos Bacaicoa -abogado de la joven que sufrió los abusos sexuales de 'La Manada'- ha censurado el «linchamiento a nivel de calle y de política» al que se está sometiendo al magistrado Ricardo González por su voto particular en el fallo de la Audiencia de Navarra y ha advertido de que «los juicios se celebran en sala y los resuelven los magistrados, mejor o peor».

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Bacaicoa, se ha referido al voto particular del juez Ricardo González para afirmar que es «enormemente desafortunado, lo que no quiere decir que haya que inhabilitarlo, ni esas cosas que estoy oyendo por ahí, esos linchamientos populares realmente repugnantes, eso no se puede decir de un magistrado».

«Si hasta ahora ha estado ejerciendo la profesión se supone que es porque puede ejercer la profesión», ha remarcado, para añadir que «era uno de los tres magistrados de la sala y hay que acatar ese voto que, por otra parte, es tan malo que no necesita tampoco de mucho ataque».

Bacaicoa ha indicado que el recurso «se tiene que centrar en la sentencia, en los dos votos que han emitido los dos magistrados que han condenado a los acusados», porque el voto particular del magistrado González, «con todos los respetos, se cae él solo».

Por otro lado, ha afirmado que la víctima de 'La Manada' se encuentra «muy mal», aunque «tiene la ventaja de que nunca ha guardado odio hacia sus agresores, lo que dice mucho de ella». No obstante, ha asegurado que está «decepcionada» porque, «de alguna manera, no se siente recompensada en lo que es justicia humana».

«Le han causado un enorme mal, la han violentado sexualmente, no les desea ningún mal, no les tiene ningún odio, pero que caiga lo que tenga que caer en justicia en el Código Penal, y esto es lo que ella ha visto que no es así, y, en ese sentido está decepcionada», ha explicado.