Un juez decidirá por primera vez la custodia del perro de una pareja El perro Leben, que se encuentra inmerso en una batalla legal / FACEBOOK Será el 18 de enero y podría crear precedente sobre la custodia de animales en caso de divorcio o separación conflictiva SUR Tarragona Lunes, 15 enero 2018, 19:48

La Justicia decide este de enero si el perro Leben, un dogo de Burdeos de unos siete años, podrá seguir viviendo con Jonas Amadeo Lucas o si será su ex mujer Elena Tova la que pasará a tener su custodia. El juicio, que tendrá lugar en el Juzgado de Falset, es el primero que se celebra en España desde que en octubre del año pasado se aprobó la nueva Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régime jurídico de los animales.

Lucas y su ex mujer son unos conocidos animalistas del Priorat catalán, responsables del refugio El Hogar, un centro de recuperación de animales en Marçà. Leben fue rescatado por la pareja de malos tratos en Madrid incluso fue utilizado en peleas ilegales. «Cuando vivía en el refugio, Leben dormía conmigo; desde entonces cuando me he visto obligado a viajar por trabajo he intentado que el máximo número de desplazamientos sean en coche para poder llevarlo conmigo», explica Amadeo a La Vanguardia. Sostiene al diario que ha estado al tanto de la medicación que toma el animal regularmente para controlar la leishmaniosis canina que sufre.

Por su parte, la publicación sostiene según, la abogada que representa a Elena Tova, que es un «robo» que Amadeo se llevara al animal, «ya que el perro está registrado a nombre del refugio y él ya no es socio». También apunta que el caso no hace referencia únicamente a la custodia de un perro: «No es una causa administrativa sino penal, que se encuentra incluida dentro de un caso de violencia de género». Muchas acusaciones cruzadas entre las que el juzgado deberá decidir sobre detalles muy concretos como el destino del animal.

Este caso surge en el contexto de la reforma que deje de tratar a los animales domésticos como simples cosas, sin diferencia jurídica alguna con un ficus o una silla, ya que antes eran para el Código Civil simples bienes muebles, propiedades fácilmente trasladables. El pleno de la Cámara baja aprobó una amplia reforma legal que hace que los animales domésticos pasen a ser considerados, a todos los efectos, como «seres vivos dotados de sensibilidad», a los que otorga derechos y cuyos propietarios estan obligados a atender a su bienestar y a evitar su maltrato, el abandono o la provocación de una muerte cruel e innecesaria.