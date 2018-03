Interrogan a un hombre con una orden de alejamiento sobre la madre del pequeño Gabriel Aún no se ha hallado ninguna pista sobre el niño de 8 años desaparecido en Almería AGENCIAS Madrid Viernes, 2 marzo 2018, 09:47

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado de que ha sido detenido un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que tenía respecto de la madre de Gabriel, el niño desaparecido en Níjar (Almería), aunque ha añadido que no hay nada que permita por el momento vincular ambos hechos.

Según el ministro, se ha llevado a cabo una detención e interrogatorio a un varón porque "manipuló" la pulsera telemática que lleva en virtud de una orden de alejamiento sobre la madre de Gabriel. "No hay nada que hoy por hoy vincule a esta persona con la desaparición", ha dicho Zoido, pidiendo una vez más que se deje trabajar a los especialistas de la Guardia Civil y se evite la difusión de bulos. También ha recordado que la investigación está declarada secreta.

La detención e interrogatorio se ha practicado en el marco de la investigación abierta, aún en fase de indagación, tras la desaparición de este menor en La Hortichulea de Níjar, cuando cubría a pie un camino de 100 metros que separa la casa de sus abuelos de otra de sus padres. Fuentes de la Guardia Civil han informado que esta persona sigue detenida en dependencias de la Comandancia de Almería a la espera de nuevas diligencias.

Según precisan fuentes de la investigación, la Guardia Civil ha tomado declaración a este varón porque estaba obsesionado con la madre de Gabriel, de ahí la orden de alejamiento contra él. Los padres del menor desaparecido, que están en la zona al tanto de la búsqueda, se separaron después de que naciera su hijo.

Zoido ha dicho que espera que "a lo largo del día" pueda haber novedades y ha agradecido el trabajo de los voluntarios que se han sumado al amplio dispositivo de especialistas en que participan, entre otros, efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. "Toda España está pendiente de él", ha señalado el ministro.

Un país angustiado

La desaparición del pequeño Gabriel mantiene angustiado a todo un país. Más de tres días en vilo mientras nadie se explica todavía cómo el menor de ocho años desapareció el pasado martes sin dejar rastro cuando se disponía a dar apenas 140 pasos para llegar a su destino. Una distancia de poco más de un minuto a pie tenía que recorrer entre la casa de su abuela paterna y la de sus primos Amaya y Joel, con quien jugaba cada vez que pasaba algún fin de semana o un festivo en la pequeña pedanía de Las Hortichuelas Bajas, con apenas veinte edificaciones y setenta personas, casi todos familiares entre si.

«Siempre hemos venido a esta casa en fines de semana y vacaciones, en periodos que le toca conmigo, yo siempre cojo mis vacaciones con él y se queda a veces con mi madre. Gabriel conoce la zona bien». Así lo indicó ayer a este periódico Ángel, el padre del pequeño, quien volvió a insistir en la suposición sobre una posible desaparición forzosa. «El trozo de camino es muy corto, lo conoce muy bien y lo habría realizado en apenas 30 segundos», lamentó el progenitor, quien cree que su hijo «no se va a ir para la montaña» él solo, aunque reconoció que «no es algo que oficialmente hayan confirmado» los investigadores, con lo que volvió a apoyar la búsqueda que se realiza sobre el terreno a fin de encontrar pistas.

Entre la mayoría de residentes de la pequeña pedanía de Las Hortichuelas comienza a generalizarse la misma teoría que sostiene el padre de Gabriel. Casi todos, por no decir la totalidad, aseguran que el menor tuvo que ser raptado.

«Gabriel vino durante la mañana a mi casa para jugar con mis nietos, como hacía todos los días», explicó ayer a este periódico Rosa García, prima de la abuela del niño, al tiempo que recordó que sobre las seis de la tarde su prima llegó a casa a buscar a Gabriel, que tres horas antes había ido en busca de sus primos, y que unas horas más tarde se enteró de que el niño «no estaba en la casa de ningún vecino».

Rosa, al igual que todo el entorno familiar, aseguró que Gabriel, quien todo el mundo describe como «responsable e introvertido», tuvo que desaparecer a la fuerza. «Él no pudo marcharse de manera voluntaria, es imposible», indicó angustiada la mujer tras recordar que tanto ella como su vecina, Consuelo, observaron de manera «extraña» la presencia de una furgoneta blanca junto a la zona donde desapareció el menor, así como «un fuerte golpe» procedente de una puerta de dicho vehículo a la hora de los hechos.

Este extremo está siendo estudiado por la Guardia Civil en una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario por orden del titular del Juzgado de Instrucción 3 de Almería, y cuyos agentes volvieron a liderar ayer un amplio dispositivo de búsqueda por la zona.

Sobre el terreno

«Los dispositivos y los medios con los que contamos son los mismos que durante el miércoles. A diferencia del helicóptero, que por la climatología no nos iba a ayudar mucho y lo hemos descartado de momento». Así lo indicó el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez, quien volvió a incidir en que la Benemérita trabaja en «todas las hipótesis» y no descarta nada «porque como no tenemos indicios a ciencia cierta de lo que haya podido pasar, no queremos cerrar ninguna posibilidad».

Por otro lado, el agente criticó los «bulos» que se están «transmitiendo y que no ayudan nada en la búsqueda», al tiempo que destacó que se está en «comunicación directa y constante con los familiares» de Gabriel y que no se «tiene constancia» de que ninguno de los muchos «rumores» que circulan en las últimas horas «sea cierto», como el que hablaba de que dos hombres de origen marroquí habían raptado al menor.

Asimismo, el portavoz de la Guardia Civil reconoció que en paralelo al amplio dispositivo desplegado sobre el terreno, donde también se han unido efectivos del Cuerpo de Bomberos de los tres parques de la provincia, se está llevando a cabo una investigación bajo la coordinación de la Unidad de Policía Judicial (UPJ) de la Guardia Civil que de momento «no ha dado resultados».

En esta misma línea se pronunció ayer el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, quien explicó en el mismo sentido que existen «varias líneas de investigación» abiertas sobre la desaparición del niño. Ante esto indicó que «desde el minuto cero» se han establecido dos operativos, uno sobre la búsqueda y otro para investigar las circunstancias de la desaparición aunque «en ambos casos hasta ahora mismo, la realidad no nos conduce a ninguna situación positiva» dentro del operativo establecido.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a este periódico que se ha tomado declaración a distintas personas del círculo y que una de ellas podría generar «dudas» respecto a su implicación en la desaparición, aunque por el momento no hay ningún tipo de prueba que pudiera incriminarlo, según sostuvieron las fuentes consultadas por este diario tras señalar de que se trata de un varón de mediana edad sobre el que «no pesa» ninguna acusación o investigación.