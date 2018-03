Los intérpretes de Canal Sur, solos en la pantalla La televisión autonómica andaluza se queda sin señal por el paro de sus trabajadoras y no emitió ningún programa en directo M. A. ALFONSO Viernes, 9 marzo 2018, 00:36

madrid. La autonómica andaluza se quedó sin señal debido al paro de sus trabajadoras. La nota curiosa la pusieron los intérpretes de lengua de signos, que permanecieron en sus puestos. Fue sin duda la imagen del día en televisión y la que mejor definió el peso de la mujer en la pequeña pantalla. La mosca de Canal Sur sobre un fondo negro y, en la esquina, un intérprete de lengua de signos (servicio disponible en Canal Sur 2) cruzado de brazos, con cara de aburrimiento, sin nada que traducir. La cadena autonómica andaluza tuvo que interrumpir su señal la mayor parte de la jornada de ayer debido al apoyo de sus trabajadoras a los paros convocados por los distintos organizadores de la huelga feminista.

Una situación que ya avisaron por la mañana en sus cuentas oficiales de las redes sociales: «Nuestra programación puede verse afectada por la adhesión del Comité Intercentros de Canal Sur a la convocatoria de paros realizada por los sindicatos de clase y el movimiento feminista con motivo del 8M contra la discriminación salarial de las mujeres y las violencias machistas».

Se vieron afectados los servicios informativos de la cadena, así como 'Gente Maravillosa', el formato que conduce Toñi Moreno; 'Andalucía Directo', que presenta Modesto Barragán; o el matinal 'Buenos días, Andalucía'. Solo se pudo ver la película 'La Mari 2', que sí se emitió a la hora prevista (16:00 horas).

Una situación así no se veía desde la huelga general del 14 de diciembre de 1988, una fecha en la que todavía no existía Canal Sur, que nació el 28 de febrero del año siguiente. TVE fue la que se quedó sin señal aquél día. El 'Telediario' nocturno se interrumpió de forma súbita. No hubo servicios mínimos. Los profesionales de Televisión Española cortaron de cuajo la emisión desde los controles técnicos de Torrespaña y el repetidor de Navacerrada. En esta ocasión, han sido las trabajadoras de la autonómica andaluza las que han dado un paso al frente.