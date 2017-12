Interior reforzará el control sobre el alquiler de coches y de pisos turísticos Es una de las medidas que Zoido anunció en la reunión del pacto antiyihadista, en la que sí estuvo Podemos pero no los nacionalistas MARÍA EUGENIA ALONSO Jueves, 28 diciembre 2017, 00:38

MADRID. Las empresas dedicadas al alquiler de coches y de pisos turísticos estarán obligadas a contar con un registro documental de los contratos, a fin de que las fuerzas de seguridad del Estado dispongan de información y puedan reforzar la vigilancia sobre posibles terroristas. Es una de las once medidas con las que el Gobierno pretende combatir de forma más eficaz la amenaza del yihadismo y evitar nuevos ataques como los ocurridos en Barcelona y Cambrils este verano, y que dejaron 16 fallecidos y más de un centenar de heridos. Así lo anunció ayer el titular del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la reunión del pacto antiyihadista, en la que desgranó el paquete de reformas que se prevé que entren en vigor en la recta final de la legislatura y que tendrán que debatirse en el Congreso de los Diputados.

Entre las iniciativas, Interior prevé modificar el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de las bombonas de butano y dificultar así su acceso a potenciales terroristas. La célula que atentó en Cataluña llegó a acumular en el chalé de Alcanar (Tarragona) más de un centenar de bombonas con las que pretendía llevar a cabo una matanza mayor.

El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en la lucha contra el terrorismo yihadista. Es el caso del anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, con el que se pretende detectar a terroristas e identificar a personas que, por su perfiles o patrones de conducta, puedan representar una amenaza. También encierra la reforma del reglamento de precursores de droga para evitar que su tráfico ilícito pueda servir para financiar actividades terroristas, así como el ordenamiento de precursores de explosivos para restringir al máximo el uso de estas sustancias.

Interior busca además avanzar en una nueva ley general penitenciaria, crear un registro de ministros de culto de entidades religiosas o reformar la ley de extranjería para evitar «vacíos legales» como el que permitió al imán de Ripoll evitar su expulsión tras su paso por la prisión de Castellón. En definitiva, un paquete de reformas encaminado a «derrotar al terrorismo yihadista como ya se hizo con el de ETA», sentenció el ministro. Para ello, Zoido hizo un llamamiento a favor de la «unidad, la firmeza y la colaboración» de todos los partidos políticos.

Una unidad que ayer no quedó reflejada en la reunión organizada por Interior al ausentarse los representantes del PNV, Esquerra Republicana y el PDeCAT, que sí estuvieron presentes en la cumbre de agosto. Éstos habían sido finalmente invitados pese a no ser firmantes del pacto antiyihadista. Coalición Canaria y Foro de Asturias excusaron su presencia por las malas condiciones meteorológicas que afecta estos días al país.

Podemos como observador

Junto a PP, PSOE, Ciudadanos y UPyD (sin representación en la Cámara baja), también asistió Unidos Podemos en calidad de observador. La coalición parlamentaria que lidera Pablo Iglesias no quiso ahondar en la polémica sobre su exclusión inicial de la cita, que dio por «zanjada». Su portavoz de Interior, Rafael Mayoral, insistió en que la prioridad ahora debe ser buscar «puntos de encuentro» para que puedan participar otras fuerzas políticas en las próximas reuniones de trabajo.

El Ejecutivo quería restringir la asistencia a las reuniones de trabajo a todos los partidos que no suscribieron el acuerdo y que hasta la fecha acudían como observadores pero, a última hora, dio un paso atrás en su decisión. Una postura que no comparten ni PP ni Ciudadanos, que ayer volvieron a defender que «o se está dentro o fuera del pacto». Sin medias tintas. «Me gusta la foto de la unidad pero también me gusta que se acompañe de compromiso y eso es lo que echo en falta en algunas formaciones», remachó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en referencia al partido morado, que reafirmó nuevamente su intención de no rubricar el acuerdo.