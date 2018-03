Iceta ve difícil que haya un Gobierno «estable» El líder del PSC pide a su partido que no caiga en la tentación de creer que el éxito electoral depende de parecerse más a Ciudadanos R. C. Domingo, 4 marzo 2018, 00:45

Barcelona. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, mostró ayer sus dudas de que el secesionismo sea capaz de articular un Gobierno de la Generalitat «estable», vistas las dificultades que están encontrando para alcanzar un acuerdo de investidura. Y en una intervención ante el Consell Nacional de su formación, se mostró muy crítico con el único entendimiento real que hasta ahora han alcanzado Junts per Catalunya y Esquerra.

«No es aceptable deteriorar las instituciones del país creando instituciones paralelas que no tienen legitimidad democrática», dijo en alusión a la estructura política encabezada por el expresidente Carles Puigdemont, que se pretende constiuir en Bélgica. Iceta argumentó que esos órganos están pensados «para menos de la mitad» de la población e ignoran a aquellos que no son independentistas y advirtió de que si la República catalana no es para todos los ciudadanos «no merece este nombre». «No ensucien el nombre de la república», exigió.

El líder de los socialistas catalanes también se dirigió a los suyos para tratar de alejar los temores que pueden haber surgido por el resultado electoral del 21 de diciembre, en el que su formación quedó muy por debajo de las expectativas generadas y sólo creció un escaño. Iceta, que planteó una campaña transversal, en la que abrió las puertas a la incorporación tanto de antiguos miembros de Unió como de candidatos que habían concurrido en su momento con Podemos o a dirigentes de Federalistes d'Esquerres, vio cómo Inés Arrimadas se disparaba hasta lograr el hito de convertir a Ciudadanos en la primera fuerza del Parlament en votos y escaños. Pero ayer insistió en su estrategia.

Así, pidió a sus compañeros de partido (más a los del PSOE en otros territorios que a los del propio PSC, en realidad) que no caigan en la tentación de creer que su crecimiento en Cataluña pasa por parecerse a la formación liberal.