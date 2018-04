Herida grave una mujer de 31 años tras ser atacada por un pitbull en Madrid Imagen de archivo de un perro raza Pitbull. / SUR El can no figura en el registro de animales peligrosos y no tiene licencia ni seguro AGENCIAS Jueves, 26 abril 2018, 13:12

Una mujer de 31 años resultó herida de carácter grave la noche de este miércoles al sufrir diversas mordeduras en varias partes de su cuerpo tras ser atacada por un perro de raza pitbull en una vivienda de Entrevías. Al parecer, el can no figuraba en el registro de animales peligrosos y no tenía ni licencia ni seguro, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, que investiga los hechos.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.21 horas en una vivienda ubicada en la calle Manuel Maroto, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los primeros indicios apuntan a que la mujer acudía de visita a un domicilio ubicado en el cuarto piso de un inmueble de la citada calle cuando, por causas que están siendo investigadas, ha sido atacada por el perro.

Como consecuencia del ataque, la mujer ha sufrido diversas mordeduras en el tórax, el abdomen, el brazo derecho y en ambas piernas. Éstas le han provocado desgarros en el brazo y el muslo derechos.

Tras ser atendida en el lugar por sanitarios del Summa-112, ha sido trasladada hasta el Hospital Doce de Octubre, donde ha quedado ingresada con pronóstico grave.

Agentes de la Policía Municipal se han personado en el lugar de los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias del ataque y se han hecho cargo de la investigación.

Ni registro ni seguro

El pitbull no figuraba en el registro de animales peligrosos y no tenía ni licencia ni seguro, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, que investiga los hechos.

El perro tampoco presentaba la tarjeta sanitaria requerida y en su chip aparecía el nombre de una persona distinta a su dueña, que es una mujer que tiene antecedentes penales y, por tanto, no puede poseer un animal potencialmente peligroso como el pitbull.

Agentes de la Policía Municipal y Nacional se personaron en el lugar de los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias del ataque. Los agentes locales abrieron los correspondientes expedientes administrativos por todos los incumplimientos a la normativa sobre el animal, que fue trasladado al Centro de Protección de Animales. La víctima aún no ha presentado denuncia, han indicado las mismas fuentes policiales.