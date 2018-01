La Guardia Civil registra las sedes de ANC, Òmnium y el Centro de Telecomunicaciones 00:38 Policía en la sede de Òmnium. / Efe | Atlas Las entidades soberanistas denuncian la «anormalidad» democrática de España y recuerdan que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart llevan 100 días en prisión CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 24 enero 2018, 16:13

La ANC y Ómnium Cultural han tratado esta mañana de quitar hierro a la operación que la Guardia Civil desarrolla en sus sedes desde primera hora de la mañana. "Se trata de una diligencia normal, no supone ningún salto cualitativo en el proceso judicial", ha resaltado el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro. El registro en la sede de ANC ha sido realizada por cinco agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano y que ya han abandonado el local.

El abogado de Jordi Sánchez, Jordi Pina, ha afirmado a las puertas de la sede de la ANC que se trata de la pieza secreta que abierto el juez del Supremo Pablo Llarena y que le operación consiste en el volcado de los correos de Sánchez y Cuixart de sus ordenadores personales para que lleguen a manos del juez. "Son diligencias normales, no hay registro", "no tiene trascendencia", ha apuntado el letrado. Según su versión, el juez del Supremo ha dictado una resolución para que haya un volcado de correos electrónicos y no se trata ni de una entrada de la Policía ni un registro.

Policía en la sede de ANC. / Efe

Tanto la ANC como Ómnium han destacado el hecho de que la intervención de la Guardia Civil se haya producido justo el día en que se cumplen 100 días desde que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart entraron en prisión. "Hace 100 días que están en prisión sin haber sido juzgados. Queremos denunciar nuestra preocupación por esta situacion injusta", segun Alcoberro. "Hoy hace 100 días de la vergüenza democrática del encarcelamiento de los Jordis y la Guardia Civil ha entrado por primera vez a la sede de Ómnium", según Marcel Mauri. Estamos ante una "anormalidad" democrática, ha señalado. La ANC y Ómnium han hecho una llamada a la ciudadanía para que no acuda a las sedes a mostrar su apoyo a las entidades secesionistas.

Mientras, el abogado de Sánchez ha asegurado que el expresidente de la ANC no se plantea de momento renunciar a su escaño, como hizo ayer Quim Forn, para facilitar su posible salida de prisión.

Levantado el secreto de sumario

El juez del Supremo Pablo Llarena ha levantado el secreto que había impuesto sobre una pieza separada del sumario sobre el proceso hacia la declaración de independencia porque el objetivo de dicha medida era permitir la sorpresa en los registros que se han realizado hoy en sedes independentistas.

De ese modo, según fuentes del alto tribunal, una vez culminadas esta mañana las entradas y registro en busca de documentación y correos electrónicos en las sedes de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, además de en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, el secreto ya no tiene objeto y queda anulado.