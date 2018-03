El Gobierno intenta recomponer la figura tras el 8-M y reivindica sus políticas de igualdad

El Gobierno apenas se siente interpelado tras la movilización histórica de las mujeres españolas que este 8 de marzo abarrotaron las calles de las principales ciudades del país y se convirtieron en referente internacional de la lucha por la igualdad. «Nuestra acción siempre ha ido encaminada a luchar por la equiparación salarial y por la igualdad. Lo hemos hecho hoy, en el pasado y seguiremos haciéndolo en el futuro, probablemente con más fuerza, porque hemos comprobado algo que ya sabíamos -alegó ayer el portavoz del Consejo de Ministros, Iñigo Méndez de Vigo-: que este es un tema que importa y mucho a todos los españoles, a hombres y mujeres».

El ministro aprovechó la ocasión para recordar, entre otras cosas, el papel del Ejecutivo en el pacto contra la violencia de género alcanzado con el resto de las fuerzas políticas en el Congreso. Un pacto que tendrá dotación económica si se aprueban los Presupuestos, pero para el que la oposición lleva tiempo exigiendo que se libere ya una partida vía decreto ley, vistas las dificultades del Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas.

También hizo alusión al complemento por maternidad en la pensión, vigente desde enero de 2016, y subrayó que «desde hace meses» el Ministerio de Empleo y el de Hacienda trabajan con los interlocutores sociales para diseñar medidas de conciliación y racionalización de horarios -un proyecto que, según fuentes gubernamentales, estaría ya «maduro»-, reivindicó que son iniciativas como esta las que han llevado a que el Instituto Georgetown sitúe a España en el quinto lugar de los países del mundo con mayor bienestar para las mujeres, y esgrimió que nunca ha habido tantas mujeres con empleo(8 millones de las que 5,5 tienen contratos indefinidos). «Algunos predican -alegó- y otros damos trigo».

LAS REACCIONESÍñigo Méndez de Vigo Portavoz del Gobierno «El Gobierno responde con sus hechos, algunos predican y otros damos trigo» Irene Montero Portavoz de Podemos «Lo importante es que se produjo una toma de conciencia y ahora toca legislar» Alberto Núñez Feijóo Presidente de Galicia «Fue un clamor que hemos de entender los gobiernos de distintos colores» María Álvarez Portavoz de la Comisión 8M «Las calles se han llenado, ya no pueden mirar para otro lado» Pedro Sánchez Secretario general del PSOE «Quien no entienda lo que pasó ayer, no conoce la fuerza transformadora de las mujeres» Albert Rivera Presidente de Ciudadanos «Ahora toca hacer política y poner la guinda con reformas legislativas» Susana Díaz Presidenta de Andalucía «Tomo nota de que millones de personas salieron a la calle con un grito por la igualdad» Manuel Carmena Alcaldesa de Madrid «Es un movimiento histórico para reflexionar todos juntos sobre un problema de todos»