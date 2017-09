«Si la Generalitat quiere convocar un referéndum no tiene por qué meternos» Nuria Marín Hospitalet de Llobregat Domingo, 17 septiembre 2017, 01:01

Nuria Marín atrajo, sin buscarlo, todos los focos el pasado 11 de septiembre al solicitar al presidente de la Generalitat que dejara «tranquilos a los alcaldes». La regidora de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y número dos del PSC coincidió con Puigdemont en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova que se celebra con motivo de la Diada y aprovechó para pedirle que rebaje la tensión y no aliente a los catalanes a encararse con los alcaldes que han anunciado que no facilitarán espacios municipales para el referéndum. «Tenemos una buena relación, pero no me gustó ese gesto y en cuanto tuve la ocasión se lo hice saber», explica. No se lo dijo tanto por ella, admite. «Sino por muchos compañeros que están recibiendo fuertes presiones». «Bueno, al final haréis lo que queráis», le respondió en ese momento el president. «'Sí', le comenté yo, 'pero dejadnos'», insistió.

Marín es alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Cataluña. Supera los 250.000 habitantes. Se da la circunstancia de que los vecinos del municipio son «más proclives a situarse mayoritariamente en contra del referéndum o en el 'no' a la independencia, lo que, de alguna manera, refuerza mi posición», explica. El ambiente que se respira en Hospitalet de Llobregat nada tiene con ver con el de municipios más pequeños en los que, reconoce, «los vecinos opinan de forma diferente y la situación se vive con preocupación». Tras recibir la carta de la Generalitat en la que se pedía la colaboración a los ayuntamientos de cara al 1 de octubre, Nuria Marín puso el tema en manos de la secretaría general para que realizara un informe jurídico. En ese espacio de tiempo se produjo la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley del referéndum. «No había nada más que hablar. La ley es la ley», expresa.

EL MUNICIPIO Hospitalet de Llobregat Provincia Barcelona. Habitantes 254.804, la segunda ciudad más poblada de Barcelona. Alcaldía PSC. Pacto con Guanyem.

La regidora socialista es tajante. «Si la Generalitat quiere convocar la consulta puede hacerlo sin meternos a nosotros. En Hospitalet -añade- no necesitan espacios municipales porque tienen sus propios locales: institutos, centros cívicos, de asistencia primaria...». Con la vista puesta en el 1 de octubre, todo son incógnitas. «Lo único que espero -confiesa- es que no haya ningún conflicto y que llegue ya el día 2».