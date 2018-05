Garzón no recurrirá su inhabilitación tras el fallo de 'Gürtel', aunque desea volver a ejercer

MADRID. Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012, no recurrirá la sentencia que le apartó de la judicatura, aunque reconoció que le gustaría volver a ejercer. «Cuando cumpla la sentencia me lo plantearé, mientras tanto continuaré con la reclamación que tengo presentada ante instancias internacionales», matizó Garzón después de declarar ayer a Catalunya Ràdio que considera que la sentencia de 'Gürtel' dictada por la Audiencia Nacional avala que su instrucción del caso fue «absolutamente correcta».«Las circunstancias de la vida me han puesto fuera, pero si se puede volver, volveremos», admitió el exinstructor de la Audiencia Nacional y con 36 años de servicio activo.

Garzón inició la instrucción contra la trama corrupta de Francisco Correa, pero fue condenado a una inhabilitación de once años por ordenar de forma ilegal que se interceptaran conversaciones entre presos investigados y sus defensas. Aunque no hay pruebas, el magistrado siempre ha sospechado que el partido de Mariano Rajoy estuvo detrás de la querella en su contra.

«Estoy tranquilo porque en lo personal se hace un reconocimiento a un trabajo bien hecho y se dice que se respetaron las garantías y derechos por parte del juez instructor», confesó Garzón, recordando además que se hizo «en unas condiciones perversas con persecución al ministro del Interior, policías, fiscales y al juez». Se refería a la intensa campaña que el PP puso en marcha por una cacería en la que coincidieron él y el entonces titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que le costó el puesto a este último.

Hechos probados

Garzón, que actualmente ejerce como abogado, apuntó que en la sentencia de la Audiencia Nacional los hechos probados están relatados de forma «contundente» y, aunque el fallo esté pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo y el caso sea visto por un tribunal diferente, éste «no puede prescindir de hechos que han sido declarados probados, no se pueden tocar aspectos de hechos probados y sí la valoración de la prueba».

Para el magistrado inhabilitado, el fallo conocido el pasado jueves expresa que en el PP «se sabía cómo se procedía, que era un sistema de corrupción institucionalizado, que las estructuras del partido eran conocedoras, que hubo aprovechamiento y había una caja B desde 1989 y el partido se fundó en 1988, con la extinta Alianza Popular».