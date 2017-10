Las frases de Vargas Llosa y Josep Borrell en la manifestación contra la independencia en Barcelona El premio Nobel de Literatura y el el exministro socialista dejaron sendos discursos cargados de titulares frente a la «pasión nacionalista» SUR Madrid Lunes, 9 octubre 2017, 10:00

Cientos de miles de personas, un millón según los organizadores y 350.000 según la Guardia Urbana, se han manifestaban este fin de semana en Barcelona a favor de «democracia, la libertad y estado de derecho» y en contra del proceso independentista impulsado por Carles Puigdemont. La mayor protesta celebrada en Barcelona a favor de la unidad de España y contra la secesión ha tenido lugar dos días antes del pleno de la Cámara catalana en el que se podría proclamar la secesión de Cataluña.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, y el exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, participaban en la protesta, donde han pronunciado los discursos desde el escenario dejando frases frente a «la pasión nacionalista» que han sacudido las redes sociales.

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura

1

«El nacionalismo ha llenado la historia de guerras, sangre y cadáveres»

2

«No queremos que las empresas se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval afectada por la peste»

3

«Se necesita mucho más que una conjura golpista para destruir lo que han construido 500 años de historia»

4

«España es un país antiguo. Cataluña es un país antiguo. Hace 500 años sus historias se juntaron. Y se juntaron con las historias de vascos, de gallegos, de extremeños, de andaluces... para crear esa sociedad multicultural y multilingüística que es España»

5

«Los pueblos, modernos o atrasados, viven en su historia momentos en los que la razón es barrida por la pasión»

6

«Se necesita mucho más que esta conjura golpista de Puigdemont, Junqueras y Forcadell para destruir lo que ha unido 500 años de historia»

7

«Desde hace algún tiempo, el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. Estamos aquí para pararlo»

Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo

1

«Esta es nuestra estelada. Tiene las estrellas de la paz, de la convivencia y del derecho. Eso es lo que representa Europa»

2

«Cataluña no es una colonia. No es un estado ocupado. No es un Estado como Kosovo»

3

«Todos tenemos un poco de culpa de haber estado callados demasiado»

4

«La convivencia está rota. Se ha roto entre amigos, entre familiares y en la calle. Y tenemos que rehacerla. Y defender el pluralismo político, porque aquí no se reconoce»

5

«Hasta ahora no se nos ha visto ni oído. Por esto es necesario un control democrático de los medios de comunicación públicos, que son una vergüenza democrática»

6

«No gritéis como las turbas en el circo romano. A prisión van las personas que dice el juez que tienen que ir»

7

«Los que ahora se están yendo deberían haber dicho antes que lo harían, porque de haberlo dicho quizá no estaría ocurriendo esto»