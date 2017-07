Forn asegura que los Mossos «facilitarán» el referéndum

El nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, asegura que los Mossos d'Esquadra respetarán la «legalidad catalana» y que no sólo no impedirán la celebración del anunciado referéndum del 1 de octubre, «sino que facilitarán su celebración». En una entrevista en El Punt Avui, el conseller sostuvo que «la Policía catalana está para servir al pueblo de Cataluña». «Nosotros aplicaremos la legalidad. Y entre esta legalidad está el poder votar el día 1 de octubre. Respetaremos la legalidad catalana, que es la que emana del Parlamento de Cataluña. Es a quien nosotros hemos de respetar. De eso no hay ninguna duda», argumentó.

Forn, que sustituyó en el cargo al exdiputado nacional de la antigua CiU Jordi Jané tras la crisis de gobierno acometida por Carles Puigdemont para alinear a todos sus consejeros con su ofensiva secesionista, dio por hecho además que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no aplicará el artículo 155 de la Constitución que, en última instancia, le permitiría asumir algunas competencias autonómicas, incluidas las que desempeña la policía catalana. «Sinceramente -defendió- no creo que eso llegue. Una cosa es lo que se dice (...) y otra es que se pueda hacer efectivo. El procedimiento para hacerlo es muy complicado».