El Rey, el Gobierno y la cúpula judicial despiden a José Manuel Maza

Podemos no participará en «homenajes»

Podemos ha decidido no participar en ningún tipo de homenaje al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado en Argentina. Pablo Iglesias ha expresado sus condolencias por el fallecimiento y ha confirmado en una entrevista en La Sexta que no acudirá a la capilla ardiente porque no participarán en "homenajes a Maza".

"Cuando alguien muere hay que manifestarse con una mínima elegancia, ahora bien a homenajes a Maza nosotros no vamos a asistir", ha dicho. Por su parte, Irene Montero ha insistido en que hoy no es el momento en hacer explícita la opinión de su formación sobre la gestión de José Manuel Maza, a quien su partido ha criticado en numerosas ocasiones por supuestas injerencias en casos de corrupción política.

Montero, en rueda de prensa en el Congreso, ha coincidido en expresar su respeto a familiares y amigos del fiscal general, pero ha señalado que su opinión sobre la gestión de Maza en la Fiscalía General del Estado "justifica sobradamente" que no asistan a la capilla ardiente.