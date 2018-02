El fiscal pide 13 años a un joven acusado de agredir sexualmente a su hermana SUR Martes, 6 febrero 2018, 00:41

madrid. La Audiencia de Girona juzgó ayer a un joven hondureño de 22 años acusado de haber agredido sexualmente a su hermana de 13 años en abril de 2014, para quien el fiscal pide 13 años de cárcel por un delito de agresión sexual. La acusación pública pide, según Efe, ocho años de libertad vigilada cuando salga y la prohibición de acercarse a menos de doscientos metros de su hermana en dieciocho años.

La defensa pidió la absolución y consiguió que se anulara parte de las diligencias realizadas en instrucción al no haberse informado a la menor de que podía no declarar contra su hermano y por considerarse que algunas respuestas estaban «demasiado dirigidas por la juez». Según la acusación, entre 2013 y 2014, el joven aprovechó las veces que se quedaba solo con su hermana para convencerla de mantener sexo ante la negativa de la víctima. Después de varios intentos, el procesado reaccionó a la oposición de la menor con mayor agresividad y la penetró vaginalmente, aunque ésta no denunció los hechos inicialmente «por miedo al padecimiento» que podía sufrir la madre de ambos.