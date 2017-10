La fiscal concluye que Mato se lucró de cobros «en efectivo y en especie» de 'Gürtel' Mato sale de la Audiencia tras recoger el auto del juicio en 2015. :: efe La acusadora pública desmonta la versión de la exministra al asegurar que encargó al menos un viaje familiar que acabó pagando Francisco Correa MATEO BALÍN Jueves, 26 octubre 2017, 00:49

madrid. El pasado 13 de febrero Ana Mato compareció ante el tribunal que juzga la pieza principal del 'caso Gürtel' (1999-2005). Acusada como responsable civil a título lucrativo junto al Partido Popular, la exministra de Sanidad -dimitida en noviembre de 2014 por estos hechos- centró su defensa en remarcar que tenía independencia económica con su entonces marido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años y cuatro meses de prisión.

«Nos casamos en régimen de gananciales, pero yo he trabajado siempre, he tenido mi propio sueldo y nos repartíamos los gastos familiares. Los míos los he pagado absolutamente todos, y mi vehículo, también», afirmó Mato a los tres magistrados de la sala.

La exdirigente del PP trató entonces de alejarse de las actividades de su exmarido aludiendo desconocimiento. «Si alguien le ha regalado algo a mí no me lo han dicho, y se los han regalado a él, no a mí, a mí nunca nadie me ha pagado nada de lo que tenía que pagar», respondió Mato a preguntas de un abogado.

Siete meses después de aquella declaración, con el juicio a punto de finalizar, la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell echó por tierra ayer las explicaciones de la exministra al asegurar que se benefició de forma directa con las actividades delictivas entre su exmarido y el cabecilla confeso de la red corrupta, Francisco Correa.

«La señora Ana Mato aseguró que los pagos que había hecho Correa le correspondían a su marido, cuando eran gastos que contrataba ella y tenía la factura. Sobre las fiestas de cumpleaños, los globos le correspondían a Sepúlveda, pero la merienda a Mato, quien era la persona de contacto. Tampoco se corresponden las declaraciones de Mato con los viajes, cuando dijo que los desplazamientos familiares se encarga su exmarido y ella de los suyos. Ella sí encargó al menos uno que pagó Correa con fondos de su 'caja B' valorado en 8.000 euros», detalló la fiscal Sabadell en su informe de conclusiones.

Cantidades beneficiadas

En total, la exministra se benefició de la actividad supuestamente delictiva de Sepúlveda con 28.457 euros (que tendría que devolver en caso de ser condenada), al igual que hizo el PP nacional, no el grupo municipal de Pozuelo, que resultó beneficiado con algo más de 111.000 euros y en el caso del ayuntamiento de Majadahonda, con más de 133.000 euros. «Hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP», concluyó la fiscal Sabadell en su valoración final del juicio, que comenzó el pasado lunes y finalizó ayer.

Ésta explicó que las entregas de dinero se hacían directamente a Sepúlveda con el fin de que intermediase en la adjudicación de contratos públicos a las empresas de Correa y a Constructora Hispánica, cuya gerencia la llevó el acusado confeso Alfonso García-Pozuelo. Así aparece en los manuscritos incautados durante la instrucción al presunto contable de la 'Gürtel', José Luis Izquierdo, que está firmada por 'JS' o 'J. Sepúlveda». La fiscal recordó que los peritos calígrafos afirmaron que las iniciales y el otro apunte se correlacionan con el exalcalde de Pozuelo, que llegó a recibir «entregas periódicas a modo de sueldo».

Entre otros de los pagos o regalos que hizo Correa a Sepúlveda están la organización de los cumpleaños y una comunión de los hijos del entonces matrimonio Sepúlveda y Mato, viajes que «se pagaron con la caja B» de la red 'Gürtel' y vehículos de alta gama como un Jaguar. Tanto Correa como el exalcalde reconocieron estos agasajos enmarcándolos en una relación de amistad, una argumentación que Anticorrupción ha rebatido porque son «pagos a modo de sueldo, con paga extraordinaria» que tienen lugar «durante el periodo que se contrata con las empresas de Correa en el ayuntamiento de Pozuelo».