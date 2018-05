Feijóo insta a «acatar» la sentencia y acepta que Bárcenas «pudo contaminar» al partido Rajoy saluda Alberto Núñez Feijóo en la visita que realizaron en abril a las obras de la autovía del tramo Vilaboa-Ermida. :: Salvador Sas / efe El PP recurrirá el fallo por estar «radicalmente en contra» del mismo, aunque recuerda que se trata de una condena civil N. V. MADRID. Viernes, 25 mayo 2018, 00:06

Asumir la sentencia y continuar. Eso pidieron ayer algunos cargos del PP para intentar pasar página. El presidente de la Xunta de Galicia lo hizo en público. A su entender, el partido debe «acatar y cumplir» la resolución y «seguir garantizando que lo ocurrido no volverá a suceder». «Eso es lo que tenemos que hacer y enviar un mensaje de seguridad de que las cosas que se hicieron mal ni se hacen actualmente ni se volverán a hacer», zanjó Alberto Núñez-Feijóo tras la reunión semanal con su gabinete.

Pero la dirección nacional del PP anunció que lo primero que hará será recurrir el fallo por estar radicalmente en contra del mismo. «Creo que hay una apreciación de los hechos completamente errónea», defendió el coordinador general. Fernando Martínez-Maillo no comparte que se pidan responsabilidades al PP por algo que ocurrió en la campaña electoral de 2003 en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo. «Si hay un candidato o dos que no lo hacen bien, es responsabilidad de los propios candidatos, no del PP», argumentó en los pasillos del Congreso.

En todo caso, pidió «rigor» al resto de formaciones porque, más allá del desacuerdo con la sentencia, el partido de Mariano Rajoy ha sido condenado a pagar 245.492 euros para «resarcir» unos «supuestos gastos electorales que hicieron terceras personas», no por tener responsabilidad penal alguna.

«Exculpatoria»

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso fue incluso más lejos y reclamó que ni se «hiperactúe» ni se «exagere», porque si la resolución judicial determina que el partido fue «partícipe a título lucrativo» es porque no conocía los hechos que se examinan. ¿Conclusión? Que la sentencia coloca a los suyos en una «posición exculpatoria».

Fuentes territoriales de la formación enmarcaron este discurso en un intento de hacer frente a Ciudadanos y se inclinaron por aceptar, como hizo Feijóo, que si el extesorero Luis Bárcenas no fue «muy ejemplar», pudo «contaminar» al PP. El exministro de Exteriores José Manuel García Margallo aprovechó para reclamar al partido hacer «un alto en el camino y reflexionar» tras la «pésima» noticia de la sentencia de la Audiencia Nacional.