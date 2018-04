Don Juan Carlos reaparece con los Reyes y Doña Sofía en la misa de Pascua 02:09 La Familia Real. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El rey emérito no acudía a la cita en la catedral de Palma desde su abdicación en 2014 AGENCIAS Palma Domingo, 1 abril 2018, 16:39

Los reyes Felipe y Letizia, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía han asistido a la misa de Domingo de Resurrección en la Catedral de Mallorca, que es presidida por el obispo de esta diócesis, Sebastià Tartavull.

Es el cuarto año consecutivo que don Felipe y doña Letizia acuden con sus hijas a la misa pascual en la catedral de Palma, consolidando una tradición de la Familia Real, que habitualmente pasa en Semana Santa unos días de descanso en su residencia de Marivent. Los Reyes eméritos han llegado al tempo en un coche conducido por un chófer. La cita ha supuesto la reaparición de don Juan Carlos, que no asistía a esta misa desde 2014.

Las infantas Elena y Cristina no han acudido a esta ceremonia, como viene siendo lo normal en los últimos años. Doña Elena asistió por última vez en 2014, mientras que doña Cristina, absuelta en el marco del 'caso Nóos' no participa desde 2011. Su marido, Iñaki Urdangarin, no se deja ver en este evento desde la Semana Santa de 2015. Por otro lado, se ha notado la ausencia de representantes del Govern balear o de otras instituciones, ya que otros años la Familia Real había sido recibida por las autoridades de Baleares.

25 años de la muerte de don Juan

La presencia de los Reyes ha causado gran expectación entre los turistas, nacionales y extranjeros, que cada año llenan las calles de la capital balear en Semana Santa y que una vez más han ofrecido una calurosa bienvenida a la familia real a su entrada al templo gótico mallorquín, con gritos de «Viva el Rey» y «Viva España».

El día de hoy, 1 de abril, coincide con los 25 años del fallecimiento de don Juan de Borbón, abuelo paterno de Felipe VI, que presidirá el próximo martes una misa conmemorativa en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde reposan sus restos en espera de ubicación definitiva en el Panteón de Reyes.

Como también es tradicional, la reina Sofía presidió el pasado Lunes Santo el concierto en la Catedral de Mallorca en beneficio de la organización de lucha contra la drogadicción Proyecto Hombre y el viernes se la pudo ver por las calles de Palma con su hermana, la princesa Irene de Grecia, siguiendo las procesiones.