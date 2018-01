Una familia malagueña relata su experiencia en la AP-6: «Llevamos unas 10 horas sin agua»

Venían de pasar Año Nuevo y el día de Reyes con la familia de su mujer en Santiago de Compostela. La idea era hacer noche en Madrid para continuar el trayecto hasta Málaga. Pero el viaje se les complicó. El malagueño Ignacio Luque se quedó bloqueado junto a su esposa, sus tres hijas, de 8, 9 y 11 años, y su sobrina a las diez de la noche del sábado en el kilómetro 78 de la AP-6 y hasta las 12.30 horas aproximadamente de ayer no pudo reanudar la marcha.

«Hemos tenido que pasar la noche en el coche. Menos mal que la temperatura no era demasiado baja, -1ºC más o menos, y hemos podido mantener el coche en marcha con la calefacción puesta», relata Ignacio Luque.

Pero, sin duda, lo que peor han llevado es la falta de información. «En la web de la DGT no ponía nada y en los paneles informativos de la autovía solo apuntaban a la necesidad de cadenas en la A-6». Este malagueño apunta a que incluso unos conocidos suyos pararon en una estación de servicio a unos dos kilómetros de donde se ha producido el caos de tráfico y «la Guardia Civil les dijo que podían seguir sin problema».

«El sábado no aparecieron por aquí ni la Guardia Civil, ni los servicios de grúa, ni los quitanieve», asegura indignado Ignacio Luque. «Cuando nos quedamos bloqueados no había tanta nieve, unos tres centímetros, con lo que hubiera sido más fácil actuar». No fue hasta por la mañana, con la llegada de la Unidad Militar de Emergencias, cuando vieron como una de las noches más largas de sus vidas tocaba a su fin. «Llevamos unas diez horas sin agua», asegura. «Ha sido necesaria la intervención de los militares para que esto se solucione, dijo.