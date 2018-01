La familia de la joven muerta en Perú exige investigar si fue asesinada Dos policías españoles ayudan en Perú a investigar la muerte de Nathaly Salazar. :: efe Los padres de Nathaly Salazar asisten a una reconstrucción de los hechos mientras montañeros buscan su cuerpo J. A. MARRAHÍ Martes, 16 enero 2018, 00:58

valencia. La investigaciones sobre la desaparición de Nathaly Salazar siguen en marcha con un objetivo prioritario pero complejo: la localización del cuerpo de la joven supuestamente arrojado a las aguas del río Vilcanota-Urubamba en Perú. Mientras, la familia de la víctima, que estaba desaparecida desde el 2 de enero, sigue sumida en una mezcla de dolor, indignación, incertidumbre e incredulidad ante el desenlace criminal del caso.

Como publicó ayer este periódico, dos responsables de una tirolina donde falleció la víctima fueron detenidos el sábado en el distrito de Maras en relación con su muerte. Aseguraron que la joven, de 29 años, sufrió un accidente y, por miedo a las consecuencias, se deshicieron de ella arrojándola a las caudalosas aguas del Vilcanota.

Tamara Salazar, hermana de la víctima, solo tenía ayer un calificativo para los dos detenidos: «Inhumanos». «¿Por qué no socorrieron a mi hermana? A lo mejor sólo estaba inconsciente cuando la lanzaron al agua», reflexionó. «Sólo sabemos lo sucedido por ellos y nos aferramos a un milagro. Hasta que no encuentren su cuerpo no sabremos la verdad. Es muy necesario que se investigue todo hasta el final, porque los sospechosos han dado dos versiones. ¿Quién nos dice que no ocultan algo?»

Según la información recibida por la familia Salazar de la policía, Jainor Hulia Huamán, de 19 años, y Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21, han ofrecido dos relatos algo dispares de lo sucedido en la tarde de ese fatídico 2 de enero. El primero es que ella no había frenado bien y «había acabado estrellándose contra un poste» o una parte de la estructura de la atracción de aventura, conocida como Zip Lineal. Sin embargo, esto parece poco plausible, puesto que Nathaly había recibido formación en deportes al aire libre y, según confirmó su hermana, había trabajado en Valencia en unas instalaciones de Venta del Moro con tirolina y con otras actividades deportivas.

Un impacto con el guía

Durante los interrogatorios, los sospechosos aportaron otra versión, a la que los investigadores dan una mayor credibilidad. Según este relato, la joven valenciana habría completado su recorrido en tirolina, pero el descenso de uno de los sospechosos acabó en un fatal impacto con la víctima. Esto cuadra con unas lesiones que presentaba el guía de la tirolina. Sin embargo, la teoría de una muerte accidental no podrá ser certificada hasta que no se localice el cuerpo y se practique la autopsia

Los padres de Nathaly asistieron ayer a una reconstruccion de los hechos en el lugar del supuesto accidente, según Tamara. Dos agentes de la Policía Nacional se han desplazado a Perú para participar en las investigaciones y las tareas de localización. Equipos de montaña trabajan en la zona en la que los sospechosos dicen que se deshicieron del cuerpo de la joven.