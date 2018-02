Esquerra se distancia del Consell de la República de Puigdemont Puigdemont en el acto conmemorativo celebrado ayer de sus cien días en Bruselas. :: THIERRY ROGE / AFP La oposición carga contra los «disparates» del expresidente y recuerda que «el Palau de la Generalitat está en Sant Jaume, no en Waterloo» CRISTIAN REINO Miércoles, 7 febrero 2018, 01:54

barcelona. Esquerra puso ayer distancias ante la última oferta lanzada desde Junts per Catalunya para tratar de salvar la elección de Carles Puigdemont sin necesidad de que el expresidente de la Generalitat tenga que regresar a España y enfrentarse a una detención segura. La lista del exjefe del Ejecutivo catalán, que ayer cumplió sus primeros cien días en Bruselas, insiste en una doble presidencia, una en Barcelona y otra en la capital belga. Esta idea no es nueva. Lo que es novedad es que la que llevaría el peso político sería la de Bruselas, encabezada por Puigdemont, junto con los exconsejeros que le acompañan en Bélgica.

La fórmula que plantea el expresidente es un cambio en la ley de la Presidencia de la Generalitat, que se realizaría por la vía exprés, para permitir la creación de un Consell de la República en Bélgica. La reforma de la ley de la Presidencia podría permitir también la investidura a distancia, en la que insiste el dirigente nacionalista. La última propuesta de bicefalia es una versión corregida y aumentada del doble gobierno que plantea Esquerra, con un matiz muy significativo. En la fórmula que pone Puigdemomt sobre la mesa no está hablando de tener una presidencia simbólica, como le proponen los republicanos, sino de detentar el poder real, de seguir llevando el timón del enfrentamiento contra el resto de España y el bastón de mando real. En Barcelona no habría más que una especie de gobierno gestor, dedicado al día a día. Más bien una Delegación del Gobierno. Al fin y al cabo, como apuntó uno de los portavoces de Puigdemont, «de Canarias a Madrid hay como de Bruselas a Barcelona y a nadie se le ocurre decir que Canarias está dirigida telemáticamente».

Fuentes parlamentarias no independentistas apuntaron que la fórmula de doble bicefalia sería viable si se presentara como una especie de consejo asesor de la presidencia, o algo similar, pero no como el Consell de la República, que con esa denominación será tumbado al instante por elConstitucional. La clave, apuntaron estas fuentes, es cuánto poder pretende concentrar Puigdemont y si el presidente de la Generalitat que elija el Parlamento estará dispuesto a someterse jerárquicamente al residente en Bruselas.

Fuentes de Esquerra criticaron ayer a sus socios porque no conocían la propuesta, a pesar de que el domingo pasado una delegación republicana se reunió en Bruselas con el expresident, y reprocharon a Junts per Catalunya que esté poniendo una idea sobre la mesa «cada hora que pasa» sin que sea posible saber qué posición definitiva tiene.

No es para menos. En los últimos días, la política catalana es lo más parecido a un 'brainstorming' colectivo. Se ha hablado de una investidura telemática; una delegada, según la cual otro diputado leería el discurso en lugar del candidato; se ha planteado nombrar a Puigdemont como 'conseller en cap', consejero de Exteriores o incluso tributarle un reconocimiento a través de una propuesta de resolución parlamentaria, en la que recibiría los honores de presidente legítimo y a la vez simbólico. La última oferta que estuvo el fin de semana sobre la mesa, que en Esquerra atribuían a Junts per Catalunya, aunque los neoconvergentes la descartaron, fue la doble presidencia, la real y efectiva y la simbólica. Esta última recaería en Puigdemont, tras una votación en la llamada Asamblea de Cargos Electos, integrada por 4.000 diputados, alcaldes y concejales secesionistas. La CUP, hasta de tiras y aflojas, advirtió a sus aliados de que no se sentará a negociar hasta que le presenten un acuerdo definitivo.

«¿Hay alguien ahí?»

Desde la oposición cargaron con dureza contra las «ocurrencias» y los «disparates» del independentismo. «¿Hay alguien ahí que le diga a Puigdemont que no será presidente de la Generalitat?», preguntó Ciudadanos. «¿Alguien que le diga 'game over', se acabó?», añadieron. El partido naranaja se queda de que el Parlamento catalán «no es un plató para hacer 'shows' y 'performances'» y lo que no es simbólico es la corrupción del 3%.

El PSC, por su parte, cree que Junts per Catalunya no para de aumentar el «ridículo» porque «no se puede cambiar la ley por la situación de una persona». «El Palau de la Generalitat está en la plaza Sant Jaume de Barcelona y no en Waterloo», apuntó la portavoz Eva Granados, que afirmó que «Puigdemont sabe que no será presidente». El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se preguntó «¿qué hierbas usan para el desayuno?» los independentistas.