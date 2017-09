«Espero que en Cataluña se imponga el sentido común y el 1-O no haya que retirar las urnas» Margarita Robles. :: o. del pozo Defiende que queda «un mes para dialogar» antes de la consulta y emplaza al Gobierno de Rajoy a tomar la iniciativa y no ponerse «de perfil»Margarita Robles Portavoz del PSOE en el Congreso A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 4 septiembre 2017, 01:25

La semana en la que el independentismo catalán pretende impulsar las leyes de desconexión y en la que el enfrentamiento con el Gobierno central parece garantizado, Margarita Robles asegura que aún hay tiempo para resolver el conflicto desde la política. «Y si no -defiende-, se para el reloj». Tal y como lo ve la portavoz del PSOE en el Congreso, es una cuestión de «voluntad».

-Usted dijo que en Cataluña habría que retirar las urnas «si se da la comisión de delito» el próximo 1 de octubre. ¿Quién lo tendría que hacer y cómo?

-Mi reflexión sobre la retirada de las urnas va ligada a los aspectos jurídicos de la posible comisión de un hecho delictivo. Si fuera así, habría que tomar las medidas que sean necesarias. Pero espero que el sentido común, tanto desde el punto de vista político como social, no nos lleve a esta situación. Es el momento de la política con mayúscula y de tratar, por las vías del diálogo, de la prudencia, que la confrontación sea la menor posible.

-¿En este asunto apoyarían al Gobierno al cien por cien?

-Vamos a apoyar el Gobierno en lo que corresponda a la defensa del ordenamiento jurídico, porque creemos que es básico en un Estado de Derecho en el que hay que cumplir las leyes y las normas aunque no gusten. Siempre hablo del modelo de Adolfo Suárez y la transición española, que fue modélica, cuando dijo que «la ley hay que cambiarla desde la ley». Yo no entiendo modificaciones normativas ni de ningún estatus sin el respeto al ordenamiento jurídico vigente. Lo que ocurre en Cataluña es una cuestión de índole claramente política y esos temas hay que resolverlos políticamente, no en los tribunales.

-¿Habrá referéndum? El Gobierno catalán dice que es «imparable».

-No me gusta hacer conjeturas. Creo en la política, en el sentido común y hay un mes para reflexionar, trabajar y dialogar.

-Esta semana se podrían a aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. ¿Le preocupa?

-Cualquier transformación que se quiera hacer, ha de hacerse siempre desde el marco normativo vigente. Lo que se presenta ante la opinión pública no supone ni el respeto al ordenamiento jurídico vigente ni a unos principios básicos en materia de Estado de Derecho.

-¿Cree, como el PP, que, si esto ocurre, habría que recurrir las leyes ante el Constitucional y que este tribunal las debería suspender?

-No me gustaría hablar de hipótesis. Con carácter general y como jurista, lo que puedo decir es que cuando hay una vulneración del ordenamiento jurídico, necesariamente hay que acudir a los tribunales. Pero este es el momento de la política y por eso hago un llamamiento al esfuerzo y a la responsabilidad de todos.

-Usted ha calificado de «bodrio» la ley de transitoriedad jurídica. Explíquese.

-Desde el punto de vista jurídico, no puedo compartir muchísimas cosas que están establecidas en ese texto. Por eso insisto en que hay que hacer una valoración política, incluso de los textos que se quieren presentar, siempre dentro del respeto a los principios del Estado de Derecho.

-¿Cómo se va a implicar el PSOE para que ese diálogo que usted proclama sea posible?

-Este mes de septiembre, Pedro Sánchez se va a implicar profundamente en Cataluña para estar en contacto con la sociedad y explicar que el PSOE quiere soluciones pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos. Evidentemente, la iniciativa le corresponde al Gobierno de la nación, que lo que no puede hacer es lo que acostumbra Rajoy, que es ponerse de perfil.

-¿Le molestó la mención de Rajoy en el pleno del Congreso sobre su papel en el 'caso Lasa-Zabala'?

-No. Lo que me molestó fue que una vez más el presidente Rajoy no diera explicaciones sobre la corrupción del PP y sobre su inactividad para luchar contra la corrupción. Después, me resultó un poco sorprendente que sacara el 'caso Lasa-Zabala', yo creo que por absoluta ignorancia. Yo hice todos los esfuerzos para llegar hasta el final en ese caso, que las personas responsables cumplieron su condena. Y fui a declarar precisamente para poner de relieve todo el trabajo que se hizo para llegar hasta el esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, Rajoy se ha puesto de perfil y no ha querido hacer nada ni para investigar ni para dilucidar responsabilidades dentro del ámbito de su partido.

-¿A quién se refería con que algunos de los responsables de aquellos crímenes, «que luego fueron acusados, salían de la sede del Ministerio del Interior y se iban a la sede del PP a recibir instrucciones»?

-No procede entrar en detalles. Únicamente debo decir al señor Rajoy que asuma sus responsabilidades y que no crea que va a atemorizar ni al PSOE ni a mí cuando se trata de esclarecer delitos. Lo que él pretendía era sembrar dudas, una cortina de humo, pero tanto el PSOE como yo tenemos un profundo sentido de Estado y a diferencia de lo que hicieron algunos dirigentes de su partido en 1993, nosotros nunca vamos a utilizar la lucha antiterrorista como un instrumento de confrontación política.