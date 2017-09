«Va en contra de la esencia del sistema parlamentario» Domingo, 10 septiembre 2017, 01:08

«Pese al matiz incluido, sigue habiendo graves dudas de una posible inconstitucionalidad. Fundamentalmente porque el artículo 99 de la Constitución no establece ningún límite. Es decir, permite que el Rey proponga como candidato a cualquier ciudadano mayor de edad. El añadir requisitos que impidieran a determinadas personas poder ser propuestos como candidatos es un añadido que limita esa posibilidad y que, desde luego, no está recogida en la Carta Magna.

Además, la propuesta de Ciudadanos plantearía también dudas con el artículo 1.3 de la Constitución que establece que España es una monarquía parlamentaria. Y en ninguna monarquía parlamentaria se establece la limitación de mandatos, que es más es más propio del sistema presidencial.

Establecer mandatos yo creo que de alguna manera va indirectamente en contra con lo que es la esencia del sistema parlamentario. Al margen del tema constitucional, la razón que se apunta en la propuesta de Ciudadanos no tiene fundamento en España. Los problemas de corrupción y de abuso de poder no han venido por el mantenimiento de una persona en el Gobierno. En el caso de las comunidades autonómas, el problema viene por la vigencia de un sistema en el que un partido político es capaz de controlar una Administración pero no porque la misma persona esté muchísimos años en el cargo».

Asunción de la Iglesia

Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra