Escepticismo ante la celebración del referéndum Un hombre sostiene una papeleta del referéndum el pasado jueves en el acto de apertura de campaña en Tarragona. :: albert egea / reuters Representantes de la sociedad civil, empresarios, deportistas, abogados y artistas opinan sobre la consulta del 1-0 R. C. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:24

MADRID. Los independentistas están dispuestos a consumar su desafío y celebrar contra viento y marea un referéndum de autodeterminación en Cataluña el próximo 1 de octubre. Suspendidas las leyes de desconexión con las que pretendían avanzar hacia la proclamación de una república catalana, PDeCAT, ERC y la CUP dieron este jueves el pistoletazo de salida a la campaña a favor del 'sí'.

En plena recta final hacia el 1-O, la tensión entre Barcelona y Madrid va en aumento. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen órdenes de impedir todo preparativo para la consulta. Toda persona que colabore en su organización también será considerada legalmente responsable. Sin embargo, la Generalitat están tratando de sortear los obstáculos legales para que los catalanes decidan su futuro en las urnas. ¿Se llégará a celebrar el referéndum? ¿Tendrá que intervenir el Gobierno de Mariano Rajoy? Representantes de la sociedad civil como empresarios, deportistas, abogados y artistas nos dan su opinión.

Pregunta 1 ¿Apoya que se celebre el referéndum del 1-O? ¿Cree que se va a votar? Pregunta 2 ¿Cree que serán necesarias medidas de intervención para frenar el desafío soberanista?

Almudena Grandes

Escritora

-R1. No creo que nadie lo sepa. Imagino que alguna clase de consultas se hará pero nadie tiene información y clarividencia suficiente para saber qué pasará. Espero que pase lo que pase, pase tranquilamente.

-R2. Espero que no. Y lo espero con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y no porque yo sea partidaria de la legalidad, sino porque la legalidad es tan importante que no hay que tomar ninguna clase de medidas que puedan debilitarla. Lo que ha pasado tiene que ver con esa mala calidad de nuestra política. De nuestros políticos. Rajoy ha tomado decisiones en función de sus intereses electorales y, en Cataluña, primero Mas y después Puigdemont han hecho lo mismo. Los dos son culpables, pero quizá más Rajoy porque el grande siempre tiene más responsabilidad que el pequeño.

Miguel Borra

Presidente del CSIF

-R1. Estamos con el ordenamiento jurídico vigente, sin fisuras. Nuestra Constitución no contempla esta posibilidad. Podrán llamar muchas cosas a las actuaciones que se lleven a cabo en Cataluña el 1 de octubre, pero a efectos jurídicos y democráticos no se va a votar nada. Por eso, lamentablemente y de manera muy irresponsable, se va a generar una gran decepción y mucha frustración, por un discurso tramposo de la Generalitat y los partidos que defienden el referéndum.

-R2. El uso de la fuerza nunca debe ser necesario en democracia, salvo para reprimir conductas violentas o peligrosas para la seguridad y el orden público.

Fermín Cacho

Atleta

-R1. No, porque la ley no lo permite. Si lo hacen, será ilegalmente porque no lo permite la Constitución.

-R2. Hay que dialogar y ver lo que pasa, pero está claro que si hay una ley y vas en contra de ella, desobedeciéndola, te tendrán que sancionar.

Edurne Portela

Escritora

-R1. Apoyaría un referéndum en Cataluña, pero no sé si apoyaría el del 1-O. Cada día cambio de opinión. Y no tengo ni idea de si se va a votar.

-R2. Espero que no sean necesarias medidas de intervención. Pensar en mandar los tanques a la Ciudad Condal me parece un error y un despropósito.

Javier Vega de Seoane

Presidente del Círculo de Empresarios

-R1. Evidentemente no. Se trata de un referendum ilegal que sólo sirve para provocar división y confrontación en Cataluña. Creo que la mayoría de la población catalana va a dar la espalda a esta provocación.

-R2. Aunque nunca se pueden descartar, confiamos en que no. El Estado tiene muchos mecanismos para hacer cumplir la ley y confiamos en que el Gobierno y los poderes públicos sabrán hacer frente a esta situación sin tener que recurrir a actuaciones que alimenten el victimismo que es lo que, por otra parte, están tratando de provocar los independentistas.

Victoria Ortega

Presidenta del Consejo General de la Abogacía

-R1. Aunque sea obvio, hay que recordar que estamos en un Estado democrático y de derecho, y eso significa que hay cauces establecidos y aceptados por la ciudadanía para reivindicar cualquier idea o propuesta. Esas reivindicaciones, por tanto, han de hacerse a través de los mecanismos legítimos y el Constitucional ha declarado que la consulta no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico y, por ello, carece además de las debidas garantías.

-R2. Creo firmemente en el diálogo, aún en las situaciones más complicadas y aparentemente irresolubles. Y creo que el diálogo político no está agotado, más bien al contrario, queda muchísimo por hacer en ese aspecto.

Antonio López

Pintor

-R1. Nadie lo podemos saber. Pero está bien que se sepa qué es lo que tienen en la cabeza. Qué es lo que desean. Tal y como están las cosas, lo mejor es que lo hagan. Que voten y a ver qué pasa.

-R2. La fuerza, jamás. Me parece innecesario y perjudicial. Si votan que quieren la independencia, pues que tomen la independencia. Se les ayuda a independizarse. Es como si una gente se quiere separar, pues para eso están estas cosas.

Javier Reverte

Escritor

-R1. No creo que se vaya a celebrar el referéndum. Al menos en condiciones normales. Creo que retirarán las urnas, aunque aún así se votará en algunos lugares. Pero va a ser una charlotada. Me da esa impresión. Además a CUP seguro que hace alguna de las suyas.

-R2. No va a hacer falta. Pero me temo que habrá situaciones incluso cómicas. Veremos a lo mejor a algún mosso persiguiendo a un tío con una urna por la calle. Más allá de eso, no creo que exista ninguna situación de violencia. Aunque depende de lo que se llame fuerza, claro. Retirar las urnas no es entendible como una cuestión de uso de la fuerza o el inicio de una confrontación. Es aplicar lo que dispone la legalidad. Que los cuerpos de seguridad del Estado cumplan las órdenes de los jueces.

Ruth Beitia

Atleta

-R1. Cataluña forma parte de España y no se les está dando la oportunidad a aquellos que se sienten españoles al 100% de tener una expresión como la están teniendo los catalanistas. Desde el deporte, se puede decir que mucha gente que apuesta por la independencia de Cataluña viste con orgullo la camiseta de España.

-R2. Evidentemente, lo que tengan que hacer lo estarán barajando y lo llevarán a cabo.

José Luis Bonet

Presidente de la Cámara de Comercio

-R1. No apoyo la celebración del referéndum porque es ilegal y porque se ha puesto en marcha sin tomar en consideración la opinión de la mayoría social de Cataluña que en las últimas elecciones autonómicas votó a opciones políticas no independentistas. Suceda lo que suceda el 1 de octubre no se podrá considerar un referéndum. El Constitucional ha suspendido la ley del referéndum y no se dan por tanto las condiciones legales para que lo que suceda ese día pueda considerarse vinculante.

-R2. El Gobierno tiene que utilizar todos los resortes legales que contempla nuestro ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.