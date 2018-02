El Ejecutivo no ve viable el plan B de Junqueras Descarta una elección simbólica de Puigdemont y carga a Torrent con la responsabilidad de desbloquear la investidura N. V. Sábado, 3 febrero 2018, 01:12

MADRID. El Gobierno no considera que el plan B del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, sea una opción factible. En la Moncloa no contemplan que el Parlamento de Cataluña pueda elegir dos presidentes de la Generalitat, uno ejecutivo y otro simbólico, para que Carles Puigdemont sea reconocido en la distancia. El Ejecutivo sólo señala un camino al líder de Junts per Catalunya, el del retorno a España para ponerse a disposición de la justicia. «No merece otro reconocimiento -zanjó ayer Íñigo Méndez de Vigo-; este tipo de afirmaciones parece que no tienen ningún viso de realidad».

Pero la hipótesis que toma cuerpo en la Moncloa es la de que volver a España no entra en los planes del expresidente catalán. Sobre todo después de conocer que Puigdemont ha alquilado una residencia en la localidad de Waterloo, donde, recordó con retranca el portavoz del Gobierno, terminó el Imperio de los Cien Días de Napoleón Bonaparte. De ser así, e impedida por el Tribunal Constitucional la investidura a distancia, el Ejecutivo insiste en que la pelota está sobre el tejado de Roger Torrent.

Desde que el presidente del Parlamento catalán aplazó el martes el pleno de investidura, el Gobierno le ha trasladado una y otra vez que suya es la responsabilidad de convocar a los grupos para proponer un nuevo candidato libre de cargas judiciales que pueda obtener sin problemas la confianza de la Cámara. «Ha habido mucha fuerza en la defensa del derecho a decidir y ahora nos encontramos con que algunos no deciden nada», reprochó Méndez de Vigo.

Fuentes gubernamentales apuntan que la ley catalana del Gobierno otorga al presidente del Parlamento esa tarea y que, de no hacerlo, Torrent estaría incumpliendo la norma y generando un bloqueo político en Cataluña. En todo caso, el Gobierno está a la espera que los letrados de la Cámara esclarezcan si la cuenta atrás para unas nuevas elecciones se ha activado aun sin sesión de investidura.