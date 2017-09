El Ejecutivo retrasa una semana los Presupuestos

Madrid. El Gobierno no aprobará hoy, como estaba previsto, los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que en las actuales «circunstancias» y dada la «situación política» el Consejo de Ministros postergará la decisión hasta, probablemente, el próximo viernes 29 de septiembre. Eso significa que se apurarán hasta el extremo los plazos constitucionales, aunque Montoro ha llegado a afirmar que «en los tiempos que corren no se puede interpretar que los plazos sean rígidos».

El artículo 134.3 de la Carta Magna establece que el Gobierno deberá presentar las cuentas públicas ante el Congreso «al menos tres meses antes de la expiración de las del año anterior». Dado que su vigencia llega hasta el 31 de diciembre, la fecha tope para la entrada del proyecto en la Cámara baja es el 30 de septiembre. En el Ejecutivo insisten en que habrá que ver el calendario, pero cree que llegará a tiempo si se abre el registro, de forma extraordinaria, en sábado.

El anuncio de este aplazamiento llega justo después de que el PNV, socio clave para la aprobación de las últimas cuentas, escenificara su rechazo frontal a la respuesta dada por el Estado al desafío secesionista.

Montoro, en todo caso, negó un vínculo directo y alegó que simplemente cree necesario disponer de más tiempo de negociación no sólo con las fuerzas políticas sino también con los sindicatos, con los que tiene discrepancias por las subidas salariales a los sindicatos. «En esta situación de minoría parlamentaria no puede venir (al Congreso) nada que no esté suficientemente bien asentado», dijo.

En este momento, sólo Ciudadanos se ha mostrado claramente dispuesto apoyar los presupuestos si el Gobierno acepta una rebaja del IRPF ya comprometida. Albert Rivera avanzó, de hecho, que existe ya «un principio de acuerdo». Con el resto de fuerzas no parece haber grandes avances.