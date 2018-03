Docentes de la URJC piden una investigación pública por el máster de Cifuentes Cristina Cifuentes, esta semana, en el pleno de la Asamblea de Madrid. :: Emilio Naranjo / EFE Sostienen que la universidad no ha sido capaz de despejar las «contradicciones» que presenta el relato de la presidenta madrileña R. C. Domingo, 25 marzo 2018, 00:41

Madrid. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), por la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtuvo su polémico máster sobre Derecho Autonómico, se vio obligada a anunciar el pasado jueves que había abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido, pero hasta 20 profesores del centro público creen que con eso no basta y han iniciado una recogida de firmas.

Los docentes exigen, a través de la plataforma change.org, que la comisión a la que el rector de la universidad, Javier Ramos , ordenó abrir un expediente interno se lleve a cabo con la mayor «celeridad». Además, reclaman que los resultados se hagan públicos «interna y externamente». En la petición, que ya lleva recogidas más de trescientas firmas, los profesores se quejan del daño que, a su juicio, se está causando a la reputación de la URJC y tachan de «insuficientes» las explicaciones que los responsables de centro han ofrecido hasta el momento.

El texto deja claro que los trabajadores de la universidad pública no dan por buenas la afirmación de Ramos de que no se produjo ninguna irregularidad en la obtención del título de máster por parte de Cifuentes. De hecho, remarcan, que la institución «no ha sido capaz de despejar públicamente las incongruencias y contradicciones» que contiene el relato ofrecido tanto por la propia presidenta autonómica como por el director del máster que cursó y por el profesor de la asignatura que, según eldiario.es, le fue fraudulentamente aprobada. El periódico digital publicó esta semana que una funcionaria había cambiado en la aplicación informática de la universidad el certificado de notas de Cifuentes para sustituir dos 'No presentado', en una asignatura y en el trabajo de fin de máster, por sendos 7,5. Lo hizo en 2014, dos años después de que finalizara el curso académico que supuestamente había atendido la entonces delegada del Gobierno en Madrid. El mismo periódico publicó ayer una información en la que varios alumnos que obtuvieron el mismo máster en el año cursado por Cifuentes aseguran que jamás la vieron en clase.

PSOE y Podemos han pedido plenos extraordinarios y monográficos sobre el tema, para los días 27 de marzo o 4 de abril. Y varias asociaciones de estudiantes presentaron el jueves una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue si hay delito.