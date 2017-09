Díaz apela a la tranquilidad y C's planteará una iniciativa legal

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, formuló «un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad» y evitar «cualquier acción o manifestación que suponga un riesgo a la convivencia democrática».

Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley para el próximo pleno del Parlamento andaluz en defensa del Estado de derecho, a la que aún el PSOE no ha decidido si dará su apoyo. El texto es similar al que el PSOE no respaldó en el Congreso, y en la que tres diputados socialistas andaluces discreparon, al parecer por error, al abstenerse en vez de votar en contra. Mientras, IU y Podemos llevaron a cabo ayer concentraciones «contra la represión en Cataluña».