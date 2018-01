Detenido por intentar meter en España 3,5 kilos de cocaína en rollos de película El ahora arrestado también portaba una tienda de campaña para manipular sus películas fotográficas EFE MADRID Lunes, 15 enero 2018, 14:05

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un hombre de nacionalidad colombiana que intentaba introducir en España casi tres kilos y medio de cocaína ocultos en 36 cajas de carretes cinematográficos.

Según ha informado hoy la Policía en un comunicado, la detención se produjo sobre las siete de la mañana del pasado 27 de diciembre, cuando los agentes observaron a un hombre de 47 años procedente de Bogotá (Colombia) "con una actitud nerviosa y tratando de evitar a los policías", por lo que decidieron revisar su equipaje.

Durante el registro, los agentes encontraron 36 cajas metálicas que contenían películas y estaban precintadas con una cinta en la que se podía leer "DO NOT X-RAY". Según su dueño, eran muy delicadas y no se podían someter a rayos X o a la luz solar porque resultarían dañadas.

El ahora detenido también portaba una tienda de campaña para manipular sus películas fotográficas que los agentes utilizaron para poder comprobar el contenido de los carretes, pero al no poder hacerlo correctamente, analizaron una de ellas con el escáner y descubrieron un doble fondo de forma circular.

Una vez abiertas todas las cajas y desenrolladas las cintas, los policías descubrieron que todas contenían un cilindro con una sustancia blanca en su doble fondo que, tras el test de drogas, resultó ser cocaína: un total de 3.462 gramos. Tras esta última diligencia, el viajero fue detenido y puesto a disposición judicial.