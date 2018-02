Detenido en Gijón por no dejar entrar a su madre en casa porque estaba dando una fiesta El joven había dejado la llave puesta por dentro y cuando los agentes entraron en el domicilio, se enfrentó a ellos EUROPA PRESS Martes, 20 febrero 2018, 10:27

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Gijón a un joven de 25 años que se enfrentó a los policías que acudieron a su domicilio familiar por no dejar entrar a su madre en casa cuando estaba dando una fiesta. Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los agentes acudieron al aviso de una mujer que no podía entrar en su domicilio porque tenía la llave por dentro y su hijo, que estaba en el interior, no le abría la puerta.

Una vez en el lugar, los policías escucharon música muy alta y las voces de varias personas, por lo que estimaron que se está celebrando una fiesta en la casa aprovechando que la propietaria estaba trabajando.

Tras conseguir que el joven abriera la puerta, su madre apremió para que todos los amigos abandonasen de inmediato su morada. El arrestado se enfrentó entonces a los agentes, a quienes increpó y acometió, por lo que fue detenido por atentado a agente de la Autoridad, según recoge el diario El Comercio. El detenido ya contaba con antecedentes por lesiones y delitos contra el patrimonio.