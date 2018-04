El teniente agredido en Alsasua: «Recibimos puñetazos de todas partes. Fue un calvario eterno y temí por mi vida. Nadie nos ayudó» La víctima ratifica ante el tribunal la identificación de cuatro acusados y asegura que todo comenzó cuando Unamuno se encaró con ellos en el bar MATEO BALÍN Madrid Martes, 17 abril 2018, 12:33

El teniente de la Guardia Civil de 27 años agredido en el bar Koxka de Alsasua (Navarra), la madrugada del 15 de octubre de 2016, ha relatado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a ocho jóvenes procesados por delitos de amenazas y lesiones terroristas que el ataque comenzó sobre las cuatro de la mañana, cuando entró en el local el acusado Jokin Unamuno, que les recriminó su presencia en el lugar. «De pronto recibimos puñetazos y golpes desde todas partes, en las piernas, espalda y cabeza. Tratamos de salir del bar y en la puerta se hizo un pasillo y nos siguieron golpeando. Mi único objetivo era situar al sargento, a su novia Pilar y a la mía, María José. Nadie nos intentó ayudar».

Óscar, nombre del teniente, ha declarado que esa noche fueron a cenar al bar de los padres de su novia, en Alsasua, y que cuando terminaron fueron a tomar una copa a un sitio donde él iba habitualmente. «Eran las dos de la mañana. El sargento acababa de ser trasladado y le dije que saliéramos. Tomamos un par de copas hasta que ocurrió lo que ocurrió. El bar no es abertzale. Estaba bastante lleno, veía buen ambiente, nada raro. No obstante, la gente nos miraba constantemente, pero es algo habitual verte vigilado» allí, ha afirmado el guardia civil al fiscal José Perals.

El teniente agredido en Alsasua (25 años entonces) ha declarado su convencimiento de que el ataque estaba planificado tras entrar Jokin Unamuno al bar Koxka a las 4 de la mañana. Ha ratificado la identificación de varios acusados. @ColpisaNoticias#JuicioAlsasuapic.twitter.com/IkTAmQoUlo — Mateo Balín (@mateobalin) 17 de abril de 2018

«Entonces fui al servicio y a la salida me encuentro a un chaval de complexión atlética (Ohian Arnanz), que lo había visto en manifestaciones de Alde-Hemendik (¡Fuera de aquí!), y me pregunta si era madero. Le dije que estaba en mi tiempo libre y me contesta que 'menos tiempo libre'. Me voy y otra persona (Jon Ander Cob) me corta el camino. Me vuelvo a zafar y el asunto queda sin más. Tras ello nos lanzan un vaso de chupito de plástico vacío. Había pasado una hora y llega al bar Jokin, acompañado de varias personas. Se dirige directamente al sargento Álvaro, sin mediar palabra. Jokin le conocía. Nos dice que su abuelo también era guardia civil. Pero no nos recrimina nada de unas multas (como declaró ayer)», ha añadido el teniente.

«Nos hicieron un pasillo de salida y siguieron golpeándonos»

Óscar ha seguido narrando que tras ello noto que les empezaban a golpear e insultar. «Recibí puñetazos desde el principio en la espalda, piernas y cabeza. A María José le increpa una chica (menor). Nos hicieron un pasillo y siguen golpeándonos. Llegué a la puerta del bar, había más luz, y veo a Adur (Ramírez de Alda), un chaval de complexión más fuerte y camiseta roja. Y veo como nos da puñetazos a mí, al sargento y a María José. Me pegaban puñetazos directamente. Empiezo a estar aturdido, pierdo el equilibrio y me desplomo, ya en la calle, María José se pone encima. Hice dos llamadas, creo. Estaba en el suelo, tirado. Noto un receso en la agresión cuando llega una pareja de la Policía Foral de Navarra. Nadie nos intentó ayudar. Fue un calvario eterno y temí por mi vida, pero no perdí el conocimiento pero sí la noción del tiempo», ha declarado el agente agredido, que sufrió la rotura de un tobillo que le mantuvo ocho meses de baja tras una operación que requirió ocho clavos y una placa.

Óscar, de 25 años cuando ocurrieron los hechos y que se mudó de Alsasua tras la agresión, ha ratificado al tribunal la identidad de cuatro de los acusados en la rueda de reconocimiento, realizada semanas después del ataque en el sótano de la Audiencia Nacional. Se trata de Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Adur Ramírez de Alda (que ayer aseguró que no estuvo en el bar aquella noche) y Jon Ander Cob. Además, aseguró que en el bar estaban, al menos, Iñaki Abad y Ainara Urquijo, pero no los involucró en las agresiones.