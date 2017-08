El Daesh celebra los atentados y amenaza a España Jueves, 24 agosto 2017, 00:02

El grupo yihadista Daesh amenazó ayer con nuevos ataques de no retirarse España de la coalición internacional que lidera Estados Unidos y que combate al autodenominado Estado Islámico en Siria y Irak. En un vídeo titulado «La conquista de Barcelona», y cuya autenticidad ayer aún no había sido verificada, la organización advierte de que, en caso de no abandonar «la guerra», nunca dejarán «tranquilo» al país. En el mismo documento audiovisual, se elogia a los integrantes de la célula terrorista que atentó en Barcelona y en Cambrils, a los que se califica de «hermanos», y se difunden imágenes de Younes Abouyaaqoub, abatido el miércoles por los Mossos d'Esquadra y responsable del arrollamiento en Las Ramblas que causó 13 muertos.