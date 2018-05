«Ella es la culpable, podía con 5 y con 25 sevillanos». El padre de 'El Prenda' ataca a la víctima de 'La Manada' Pepe, el padre de 'el Prenda', entrevistado en el programa / CUATRO Familiares y amigos hablan en exclusiva en 'En el Punto de Mira', el programa de Cuatro, y levantan ampollas: «Ella no iba a contar que se había acostado con cinco» ÁNGEL DE LOS RÍOS Martes, 29 mayo 2018, 18:17

Por primera vez, el padre de uno de los miembros de 'La Manada', condenados a 9 años de cárcel por abuso sexual a una joven en Sanfermines de 2016, ha defendido a su hijo en un programa de televisión. Pepe, el padre de 'El Prenda', ha asegurado a un reportero de 'En el Punto de Mira' sobre su vástago que «el tropiezo no lo tuvo él, él y los cinco amigos, lo tuvo ella. Ella es la culpable. Los niños son muy chulos, fue ella la que fue a buscarles, que los sevillanos eran muy guapos, podía con 5 y con 25 sevillanos. Confío en ellos, no en la niña. Espero que haya justicia».

Además, aprovecha su intervención para definir a su hijo como un «buen chico que cuida de ellos» y confiesa que hace dos años y medio que no le ve porque no puede viajar hasta la cárcel de Pamplona. No es el único con el que habla el programa, además, amigos y vecinos también dan su punto de vista sobre lo ocurrido.

'En el Punto de Mira' habla con un amigo de 'La Manada', que ha confirmado que no considera una víctima a la joven que sufrió una «agresión sexual» en Pamplona, imputándole a ella la responsabilidad de lo que sucedió aquella noche: «Estoy ya quemado con este tema. Ha salido una sentencia, así que ya han hablado los jueces. Lo único que estáis haciendo es fastidiar a la víctima. Yo entiendo que se pegaron una fiesta y se les fue de las manos, porque le quitaron el teléfono a las 3 de la mañana en una ciudad que no es la suya. Cuando le preguntaron qué le pasaba, ella no iba a contar que se había acostado con cinco personas».