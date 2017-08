Cospedal recuerda que la efeméride del alzamiento militar se publica desde 2005 El presidente de la Comisión de Defensa, José María Barreda, habla ayer con la ministra Cospedal. :: efe La ministra sostiene que la nota de la unidad de Valladolid alabando el golpe lleva publicándose 12 años y que se han revisado 2.390 textos M. B. Jueves, 31 agosto 2017, 00:46

MADRID. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, compareció ayer en el Congreso para explicar el motivo por el cual se conmemoró como efeméride en la Agrupación de Apoyo número 61 de Valladolid el 18 de julio de 1936 con una orden en la que se calificaba esa fecha, golpe de Estado y comienzo de la Guerra Civil, como un alzamiento cívico-militar.

La presencia de Cospedal solo había sido rechazada por el PP. En otras legislaturas estas polémicas se sustentaban en las sesiones de control al Gobierno, pero la fragmentación parlamentaria llevó ayer a la ministra a la Comisión de Defensa. Con un tono firme, Cospedal lamentó que los diputados no le pregunten por las misiones que las Fuerzas Armadas «están realizando en el exterior de forma brillante» y que, en cambio, se convoque una sesión para interpelarla por una orden «que lleva publicándose desde hace 12 años».

«Sorprende que una cuestión de estas características haya levantado tantas pasiones cuando se lleva produciendo desde 2005» con Gobierno anteriores, como los del PSOE, recordó la ministra, «por mucho que algunos clamen ahora airados y cuando pudieron no hicieron nada».

Revisión

Para que la historia no se repita, Cospedal anunció una orden para que se revisen las efemérides de todas las unidades de las Fuerzas Armadas. El órgano encargado es el Instituto de Historia y Cultura Militar, que empezó a hacer esa recopilación en 2014 y lleva ya 2.390 efemérides «y aún no ha terminado, con lo que la tarea se ha desbordado». En ese contexto es cuando se ha repetido la mención al 18 de julio en la citada agrupación, que no se había revisado.

La oposición consideró insuficientes las explicaciones y pidió la destitución del responsable de esa orden. Los portavoces del PDeCAT, Miriam Nogueras, y del PNV, Mikel Legarda, denunciaron que 42 años después aún se produzcan episodios de apología del golpe franquista. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, afirmó que conmemorar esa efeméride es una clara voluntad de remover tiempos superados. En el PSOE, Zaida Cantera reclamó actuar contra el coronel, mientras que el diputado de Unidos Podemos, Juan Carlos Delgado, criticó la pasividad de Cospedal. Por último, el portavoz de ERC, Joan Oloriz, recordó que el 18 julio de 1936 fue un «golpe de Estado» porque de 21 generales 17 eran leales a la República.