Cospedal defiende una renovación del PP basada en la esencia de sus valores y no «en parecernos a otros» La aspirante a presidir el partido reclama que «no haya presiones» para que los afiliados voten en libertad y acusa a Pedro Sánchez de haber puesto a España «en saldo» ANTONIO M. ROMERO Estepona Martes, 26 junio 2018, 17:49

En su campaña en búsqueda de apoyos por tierras andaluzas y después de visitar Granada y antes de ir rumbo a Ceuta, María Dolores de Cospedal, candidata a presidir el PP, ha hecho escala en Estepona, donde ha defendido que la renovación del partido debe basarse en la recuperación de la esencia de los valores que siempre han definido al centro-derecha español y no pasa «por parecernos a otros».

«La renovación del PP no pasa por transformarnos para parecernos a otros o por intentar ser la copia mala, buena o regular de Ciudadanos», ha afirmado Cospedal en un acto en la puerta de la sede de los populares esteponeros, al que ha llegado una hora tarde, y donde ha estado acompañada, entre otros, por el alcalde de Estepona, José María García Urbano, del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, del exministro de Interior Juan Ignacio Zoido -su hombre de campaña en Andalucía-, del senador Joaquín Ramírez, la parlamentaria andaluza Esperanza Oña, y la diputada provincial Pilar Fernández Figares.

La exministra de Defensa ha sostenido que para ganar elecciones, el PP debe ser leal a los ideales del centro-derecha español «que han hecho grande a este partido». Por ello, llamó a defender con «pasión, solvencia y determinación» valores como la libertad, la iniciativa privada, la iniciativa individual, el afán de superación, la excelencia, el patriotismo constitucional y la unidad de España. «El PP es el único partido que defiende la unidad de todos los españoles, todo tipo de educación, la libertad de expresión, pensamiento, creencia y religión, también de la religión cristiana, que parece que sólo se puede insultar si se insulta a los cristianos», ha subrayado.

«Nosotros somos el PP, el partido más importante de España, y eso tenemos que llevarlo con orgullo. Tenemos que ser nosotros porque si nos traicionamos a nosotros mismos y si intentamos transformarnos en algo que no somos, perderemos. No hay victoria si no se tienen ideales», ha remarcado.

María Dolores de Cospedal ha recalcado que el PP «no se puede permitir ni abrir heridas ni fracturas que no se puedan cerrar» tras el congreso extraordinario del 20 y 21 de julio, por lo que ha recalcado que es importante que del proceso de primarias salga un partido «más unido que nunca y esté más fuerte que nunca».

En este sentido, la aspirante a sustituir a Mariano Rajoy como presidente del PP ha manifestado que las primarias son un proceso para fomentar del debate interno pero no puede dividir al partido. Por ello, ha pedido que los afiliados puedan votar en libertad y que «no haya presiones ni tensiones».

En un mensaje que fue muy jalonado por los asistentes, María Dolores de Cospedal ha sostenido que el PP tiene que ofrecer a los españoles una alternativa de Gobierno real porque es «el único partido que hoy puede sacar a España de la situación en la que nos ha metido Pedro Sánchez pactando con los independentistas y con Bildu, por eso tenemos que estar más fuertes que nunca».

«Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha puesto en España en saldo», ha proclamado Cospedal en referencia al pato con el PNV «y no sabemos si con Bildu» para el acercamiento de presos de ESTA a las cárceles vascas. Un acuerdo que, a su juicio, supone la primera mensualidad de la hipoteca que todos los españoles tienen que pagar para que el presidente socialista esté en la Moncloa. Ha añadido que no se sabe cuál es la segunda mensualidad que habrá que pagar a los independentistas catalanes.

La aspirante a dirigir a los populares ha recordado que el PP ha tenido que gobernar con la crisis económica y ha puesto en valor la lucha de su partido contra la corrupción. «Hemos tenido unos chorizos delincuentes en nuestras filas que nos han hecho mucho daño y ya están donde tienen que estar, sin libertad», ha dicho, al tiempo que ha defendido la honestidad de los integrantes del PP.