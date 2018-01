El Consejo recuerda que las «hipótesis» no se recurren

Difieren en los tiempos pero no en los argumentos jurídicos. El Gobierno considera que Carles Puigdemont no puede asistir a la sesión de investidura del próximo martes por su situación legal y que, por tanto, tampoco debería haber sido propuesto como candidato a la Generalitat. Sin embargo, el Consejo de Estado estima que no pueden recurrirse cábalas a futuro.

Meras «hipótesis». El órgano consultivo fundamenta su rechazo a la interposición en este momento de un recurso de inconstitucionalidad contra la candidatura del líder de Junts per Catalunya en la «hipótesis» de que éste no acudirá a la Cámara el día de la sesión.

Jurisprudencia. Apoya su decisión en una sentencia del propio Constitucional del 27 de junio de 1985, en la que expone que el tribunal debe pronunciarse respecto a «los preceptos impugnados» y no sobre «eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos».

«Impugnaciones preventivas». Argumenta, además, que la pretensión del Ejecutivo de abortar la investidura de Puigdemont entraría dentro de lo que el Constitucional considera «impugnaciones preventivas o hipotéticas» al basarse en la «mera presunción» de que Puigdemont no estará en el hemiciclo.

No vulnera la Constitución. Es firme en su respuesta y arguye que la «sola presunción» de que no acudirá al Parlament el día de la investidura, no vulnera la Carta Magna.

Investidura presencial. El dictamen argumenta que el discurso del candidato en el debate es un acto «personal» y como tal no puede ser delegado ni tampoco materializado por vía telemática ya que el reglamento del Parlament sólo prevé que su intervención se produzca «desde la tribunal o desde el escaño».

Sin delegar el voto. Recuerda que los diputados en Bruselas no pueden delegar el voto porque su situación no se encuadra en las excepciones recogidas en el reglamento de la Cámara -embarazo, maternidad o paternidad, enfermedad grave o incapacidad-, porque dichas causas exigen «involuntariedad».