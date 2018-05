El Congreso dará hoy luz verde para tramitar la iniciativa socialista

La Mesa del Congreso dará hoy luz verde a la tramitación de la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy para exigir que asuma responsabilidades políticas tras la sentencia del 'caso Gürtel'. No se prevé que haya problemas con los requisitos formales, y la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, informará a continuación a la Junta de Portavoces y remitirá el texto de la moción al presidente del Gobierno.

A continuación se abrirá un plazo de 48 horas para que los grupos presenten mociones de censura con otros candidatos. Nadie dará ese paso porque solo pueden hacerlo los que tienen más de 35 diputados, es decir, PP y Unidos Podemos, que no tienen intención de hacerlo. Ciudadanos, que sí ha dicho que quiere presentar una moción «instrumental» para la convocatoria inmediata de elecciones, no podrá hacerlo porque solo cuenta con 32 escaños. Los liberales, además, no han buscado las tres firmas que les faltan. Cumplidos estos trámites, Pastor, de acuerdo con el candidato, Pedro Sánchez, acordarán a fecha del debate que no podrá celebrar antes de los cinco días posteriores a su presentación. No tendrá lugar, por tanto, esta semana. Lo más probable es que se celebre la primera o segunda semana de junio.