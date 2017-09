El Congreso aprueba crear ya la comisión del PSOE para encauzar la crisis catalana

Madrid. Ni siquiera se esperó a la semana que viene, como estaba previsto. Un día después de las detenciones de altos cargos de la Generalitat encargados del operativo del 1 de octubre, la Mesa de la Cámara baja dio una de cal y aprobó la creación de la comisión de estudio propuesta por el PSOE para tratar de encauzar la crisis territorial. Oficialmente, este órgano tendrá por objeto la evaluación y modernización del modelo autonómico, una tarea para la que se contará con aportaciones de estudiosos y expertos en la materia. Sin embargo, la portavoz socialista, Margarita Robles, admitió que «el foco fundamental» será Cataluña.

Robles defendió que con este movimiento la mayoría del Parlamento hace una «apuesta por el diálogo». La mayoría, porque no cuenta con el aval de todos los partidos. Ciudadanos es especialmente crítico y argumenta que no hay nada que hablar con quienes están dando un «golpe a la democracia». También Esquerra Republicana de Catalunya cree que no tiene sentido. Sin embargo, la mesa nacerá con el respaldo de fuerzas tan dispares como el Partido Popular, Unidos Podemos, el PNV y el PDeCAT, lo que es todo un éxito para el principal partido de la oposición.

Los socialistas ya pidieron abrir un foro de este tipo en enero de 2013. El entonces secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió una carta al presidente del Congreso, Jesús Posada, para solicitarlo formalmente y el veterano político popular saludó la iniciativa, pero Mariano Rajoy acabó desdeñándola. Por eso ahora el PSOE cree haber puesto una pica en Flandes, aunque sea tarde y en un contexto mucho más complicado.

En principio no hay fecha fijada para el comienzo de los debates, pero ya no será antes del 1 de octubre. Las formaciones tienen que designar ahora a sus representantes y habrá que elegir un presidente.