El comunicado de ETA es «consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho» Rajoy. La banda terrorista ha hecho público un comunicado en el que reconoce «el daño causado» y admite su «responsabilidad directa» en un«sufrimiento desmedido»

El Gobierno cree que «está bien» que ETA pida perdón a las víctimas, pero considera que su comunicado de hoy reconociendo el daño causado «no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho» que ha vencido a la organización terrorista «con las armas de la democracia».

«Está bien que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad, han sido determinantes en la derrota de ETA», han señalado fuentes del Ejecutivo. Para el Gobierno, han indicado las mismas fuentes, «hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado».

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado hoy que el comunicado de ETA en el que reconoce el daño causado supone «el gran paso para la paz definitiva», tras un «largo y duro camino».

«Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado. Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino», ha escrito Sánchez en la red social Twitter.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido este viernes a la organización terrorista que, en la proclamación de su final definitivo y unilateral, tenga «en la misma consideración» a todas las víctimas y reconozca el daño injusto causado por su actividad. «Me reservo para hacer una valoración sopesada ante la sociedad vasca cuando ETA proclame su final definitivo de manera unilateral», ha señalado Urkullu en una breve declaración sobre este comunicado tras presidir el acto de colocación de la primera piedra del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en Ezkerraldea-Meatzaldea. El lehendakari ha dicho que el comunicado es «un paso» de la banda terrorista en el camino de su disolución y ha considerado que «ETA, o quienes redacten los comunicados, tienen la oportunidad para, en el momento de la declaración definitiva de su final de manera unilateral, tener en la misma consideración a todas las victimas y para reconocer el daño injusto causado por su actividad».

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que «ni hubo un 'conflicto' ni hay víctimas de primera y de segunda, como dice ETA» en el comunicado difundido por la banda terrorista este viernes. «Los demócratas españoles hemos derrotado a la banda por no plegarnos a su plan totalitario, separatista y violento», ha señalado en su cuenta personal de Twitter. «Todas las víctimas del terrorismo merecen para siempre memoria, dignidad y justicia», añade en el mensaje.

El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha afirmado este lunes que el comunicado de la banda terrorista ETA en la que ésta reconoce «el daño causado» puede verse como un «un triunfo del Estado de Derecho». «Es el tipo de noticias que a uno le gusta comentar porque van en dirección de la paz y del Estado de Derecho», ha dicho durante su participación en un desayuno informativo del Foro Nueva Economía en Madrid. A su modo de ver, el anuncio puede verse como un «triunfo del Estado de Derecho tanto en España como en Europa». «Hemos construido una Unión donde no hay sitio para el terrorismo, ni para las pistolas ni para las armas, solo para la paz y el Estado de Derecho», ha remachado.

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha dicho este viernes, en relación al comunicado difundido por la banda terorista ETA, que la sociedad «no les dio nada cuando mataban» y «tampoco se lo van a dar ahora que han dejado de hacerlo y mucho menos las gracias». En una entrevista ha señalado que el comunicado es «la constatación de que ETA ha sido derrotada».

Para Sémper, las disculpas de ETA a aquellos damnificados que «no tenían una participación directa en el conflicto», «puede responder a un mensaje interno para aplacar a una parte de la sociedad vasca que le ha justificado y a otra para que no está dispuesta a asumir ese perdón».

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha considerado que la banda terrorista ETA ha dado «un buen paso», si bien le ha exigido que acabe con el «maniqueísmo de diferenciar víctimas». En rueda de prensa en Almería, y a preguntas de los periodistas al hilo de dicho comunicado, Hernando ha afirmado que ETA «ha dado un buen paso pero tienen que acabar con el maniqueísmo de diferenciar víctimas» pues, como ha recalcado, «hay unas víctimas que sólo han sido víctimas por la decisión de ETA de asesinar y de organizar una banda terrorista por más de 40 años». Asimismo, ha dicho a la banda terrorista que «si quiere ser sincera» tiene que colaborar «de forma definitiva» para esclarecer cientos de asesinatos que aún no se han resuelto. Del mismo modo, el portavoz popular también ha exigido a ETA que acabe «con los infames homenajes que se brindan a los asesinos cada vez que vuelven a sus pueblos», y que «se limpie el País Vasco de calles con nombres de asesinos de ETA».

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha dicho que el comunicado es una «profunda humillación a las víctimas del terrorismo», porque distingue entre víctimas «inocentes y culpables». Alonso, en una comparecencia ante los periodistas en el Parlamento Vasco, ha afirmado que es un comunicado «no sincero», «muy calculado» y «cargado de un profundo cinismo». Según él, la organización terrorista «justifica los asesinatos de todos aquellos que, a su juicio, tenían participación en el conflicto». «Para ETA los asesinatos de guardias civiles, policías, políticos, juEces y periodistas están justificados en los términos en los que expresa su comunicado -ha subrayado- y quizás no está justificada la muerte de quien le dio una patada a una mochila que contenía una bomba». Tras afirmar que este es un «paso pobre» de ETA a la hora de reconocer el daño causado, el presidente de los populares vascos ha destacado que además de ser el comunicado de la «humillación» a las víctimas es el de la «justificación». A su juicio, ETA «pretende escribir el pasado en términos de justificación de la actividad terrorista y repartir responsabilidades para diluir las suyas en lo que ha ocurrido».

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la declaración de ETA hecha pública este viernes, en la que reconoce el daño causado, es «un hecho histórico sin precedentes» y supone «una contribución definitiva» a la paz «que interpela a todos». En una comparecencia pública en Bilbao, Otegi ha dado lectura a una declaración sobre el comunicado de ETA tras la reunión extraordinaria que ha mantenido la Mesa Política de EH Bildu. Según ha señalado, la declaración de ETA respecto al daño causado es, tanto por el contexto político, que se caracteriza por «un escenario de deriva autoritaria y recentralizadora» del Gobierno del PP, como por su propio contenido, «un hecho histórico sin precedentes en la historia reciente de nuestro país».

El dirigente de la coalición soberanista ha defendido que el comunicado «no solo es una aportación constructiva», porque ofrece «una valoración humana y política en tono autocrítica», sino que supone «una contribución definitiva a la paz, la convivencia y la reconciliación». Asimismo, cree que la «asunción pública del daño causado» es una «aportación inestimable» para construir «un futuro diferente para el país» y también supone una «interpelación que a todos nos afecta» para que «todos seamos capaces de asumir nuestras propias responsabilidades». «Nadie está exento de esta tarea», ha concluido Otegi, que ha añadido que todavía queda «un camino por recorrer» para la paz.

El filósofo y escritor Fernando Savater, ha afirmado que «la víctima fundamental de ETA ha sido la Democracia y a ella no se le muestra respeto en el comunicado» que ha difundido la banda terrorista este viernes y en el que reconoce «el daño causado». «En un momento determinado, el comunicado viene a decir: 'qué más hubiéramos querido nosotros que hubiera paz y libertad en Euskadi'», ha reflexionado Savater, para incidir en que «lo hubo» porque eso era precisamente «lo que había traído la Democracia».

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, critica el discurso que persiste en el comunicado en relación «como nunca hubo Democracia, como siempre han estado oprimidos, ha pasado lo que ha pasado», cuando no es verdad. Savater ha incidido además en que lo «humanitario» del comunicado está «restringido a quienes no estaban relacionados directamente con el asunto»: «Un concejal o un guardia civil estaban metidos en el problema y por tanto no pueden quejarse», ha ironizado.