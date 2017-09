Los comercios echan la persiana Domingo, 1 octubre 2017, 00:41

Los grandes almacenes El Corte Inglés y las principales cadenas de ropa y supermercados no abrirán hoy sus puertas en la ciudad condal. Muchos pequeños comercios asimismo no se plantean levantar la persiana. Temen los disturbios. Aunque desde la Generalitat y las plataformas soberanistas se insiste en que esta es «la revolución de las sonrisas» y los llamamientos a la no violencia y la resistencia pacífica son continuos, los comerciantes no se fían. El miedo a los brotes violentos protagonizados por grupos radicales supera a los mensajes tranquilizadores, aunque hasta ahora no haya pasado nada.