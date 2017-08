Colau asegura que no recibió ninguna alerta La alcaldesa reconoce que nadie le informó de que hubiera «alguna amenaza concreta» en Barcelona R. C. MADRID. Viernes, 1 septiembre 2017, 00:50

El Ayuntamiento de Barcelona no fue avisado en ningún momento de la alerta sobre un posible atentado terrorista en La Rambla ni recibió ninguna comunicación ni por parte de los Mossos d'Esquadra ni de las fuerzas de seguridad del Estado. «Quiero pensar que si no habían considerado necesario avisar a la ciudad de Barcelona, es que no le daban credibilidad», aseguró ayer la alcaldesa Ada Colau.

La regidora confirmó que en la Junta Local de Seguridad celebrada el 28 de junio todas las administraciones «manifestaron que no tenían constancia de ninguna amenaza concreta y de ningún aviso específico». Según explicó, existe una acta de dicha reunión donde consta «expresamente» que a petición del Consistorio «se trata siempre de la alerta terrorista sobre nuestra ciudad».

Colau insistió en que le consta que los cuerpos policiales «reciben centenares de avisos». Es más, confirmó que en otros casos sí que han recibido alertas y que ya se tomaron medidas específicas, aunque, en algunas ocasiones, no tuvieran toda la credibilidad posible.

La alcaldesa explicó también que habló con el consejero de Interior, Joaquim Forn, y con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, para abordar el asunto y pedir «que se diera una información concreta y clara a la ciudadanía» y que continuasen trabajando para reforzar la coordinación policial. «El Ayuntamiento ha venido trabajando de forma coordinada siempre con la Generalitat y el Estado», también después del atentado, subrayó Colau.

La regidora pidió también «prudencia» a la hora de informar sobre temas de terrorismo para no generar polémicas, que, según dijo, «en temas de seguridad son una imprudencia». Y apeló a evitar lanzar hipótesis si no están contrastadas con las fuerzas de seguridad.