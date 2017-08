Ciudadanos urge a limitar el mandato de Rajoy y registrará la próxima semana la iniciativa Rivera reactiva en el Congreso una de las seis medidas de regeneración que pactó con el PP y que sigue en el congelador M. E. ALONSO Jueves, 31 agosto 2017, 00:45

MADRID. Ciudadanos empieza el curso político con la intención de hacer cumplir las medidas de regeneración democrática que forzó a firmar al PP y que, a su juicio, Mariano Rajoy no cumple. La formación de Albert Rivera pondrá en marcha una ofensiva parlamentaria y el próximo lunes presentará una proposición de ley para limitar los mandatos del presidente del Gobierno a ocho años o dos legislaturas. Una iniciativa que, de aprobarse, significaría la salida de Rajoy del palacio de La Moncloa una vez concluido este mandato.

«El PP no tiene remedio», se quejó ayer el líder centrista tras anunciar la iniciativa durante el pleno extraordinario en el Congreso sobre la trama 'Gürtel'. En el año transcurrido desde la firma del acuerdo de investidura, Rajoy no ha dado muestras de querer limitar a dos legislaturas su estancia en la Moncloa. Hace tan solo unas semanas incluso reconoció sentirse «en forma» para optar a un tercer mandato. Unos planes que rechinan en Ciudadanos porque consideran que su acuerdo estaba pensado para que el líder de los populares no volviera a repetir como candidato en las próximas elecciones. «Si el PP no lo quiere cumplir de grado, contaremos con mayorías alternativas», advirtió el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta.

Rivera apeló directamente al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, para que faciliten con sus votos la aprobación de dicha ley porque «no valen mítines y luego impedir las reformas democráticas que necesita España». El líder de Ciudadanos trató así de resucitar su entente con la izquierda -la llamada 'vía de los 188 escaños'-que ya ofreció su primer resultado con la creación de la comisión parlamentaria que investiga la 'caja B' de Génova. «Saldrá adelante con apoyo o sin apoyo del PP», remachó.

Ley de Gobierno

La propuesta de Ciudadanos pasa por introducir una cláusula de «inelegibilidad» en la ley de Gobierno que aprobó el Ejecutivo de José María Aznar. Bastaría, en su opinión, con modificar un párrafo de su artículo 11 en el que se establecen los requisitos para ser miembro del Ejecutivo. Una fórmula en la que, a priori, coincide con Podemos, con quien llegó a un principio de acuerdo en marzo. Aunque los socialistas coinciden en retocar la citada ley para acortar los mandatos, tal y como trasladó el propio Pedro Sánchez a Rivera en su reunión de junio, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, evitó ayer fijar una postura cerrada y pidió al partido liberal que se replantee su apoyo al PP.

Los populares, por su parte, siempre han tenido dudas sobre la oportunidad de esta medida propia de un régimen presidencialista a uno parlamentario, donde al presidente no le eligen los ciudadanos, sino sus representantes políticos. También creen que hay riesgo de vulnerar el artículo 68.5 de la Constitución, según el cual no se puede restringir el derecho a ser elegible como representante de la soberanía nacional a ningún ciudadano. En todo caso, el PP considera que cualquier cambio en la ley de Gobierno no debe ser retroactivo para no afectar a Rajoy.