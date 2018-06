Ciudadanos pretende que el Congreso vote el martes un adelanto electoral Pide en una misma moción parlamentaria la apertura de un centro del Instituto Cervantes en Washington y la convocatoria inmediata de las generales A. A. Sábado, 9 junio 2018, 00:06

madrid. Ciudadanos está dispuesto a pedir cuantas veces sean necesarias la convocatoria inmediata de elecciones generales, algo en lo que los liberales han insistido desde que se presentó la moción de censura que derribó al Gobierno de Mariano Rajoy. Y lo seguirán haciendo por cualquier medio que tenga a su alcance, aunque puedan resultar un tanto heterodoxos.

El último movimiento en este sentido de la formación de Albert Rivera ha consistido en incluir su exigencia en una moción parlamentaria que nada tiene que ver con el calendario electoral. La iniciativa, presentada el jueves 31 de mayo, cuando ya se conocía que Rajoy iba a ser desalojado de la Moncloa, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a abrir un centro del Instituto Cervantes en Washington, así como a realizar otras gestiones para dotar de mejores medios en China y América Latina al organismo que vela por la difusión internacional del español. La estratagema del partido liberal ha sido la de añadir un último punto al texto que no guarda relación alguna con los seis anteriores. «El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a convocar elecciones generales de manera inmediata a fin de que los ciudadanos decidan el futuro político de España» se señala en la moción.

La iniciativa se debatirá este martes y por ahora ningún grupo parlamentario ha avanzado su posición. De salir adelante, la votación no sería vinculante para el Ejecutivo. No obstante, los pronósticos se inclinan por que no recibirá los suficientes votos a favor.

PSOE y Podemos, pese a sus muchas discrepancias, coinciden en emplear al menos una parte de lo que resta de legislatura para liquidar las medidas más polémicas del Gobierno de Rajoy. El PP se encuentra sin líder para afrontar una inmediata cita electoral y nacionalistas vascos e independentistas catalanes no votarán nada que pueda beneficiar a Ciudadanos.

Solo la formación de Rivera, que desde hace semanas lidera las encuestas, parece desear el adelanto electoral. Todo apunta a que el centro del Instituto Cervantes en la capital de Estados Unidos tendrá que esperar.