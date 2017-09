¿Tu cita de Tinder no es quien decía ser? Pregunta por Ángela LA RIOJA Logroño lanza una campaña para evitar las agresiones sexuales durante las fiestas de San Mateo. «Si estás en un bar, ve a la barra y pregunta por 'Ángela'» EUROPA PRESS Logroño Viernes, 15 septiembre 2017, 19:36

Una palabra clave que empezaron a usar en Inglaterra y que pronto se hizo viral. «Angela». La localidad de Logroño adopta este peculiar código para sus Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo con el objetivo de poner freno a las agresiones sexuales. Si una chica «pregunta por Ángela» es que está en peligro.

«Hola, soy Ángela. ¿Estás en una cita que no está funcionando? ¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Tu cita de Tinder o POF no es quien decías ser en su perfil? ¿Te sientes un poco incómoda? Si vas a la barra y preguntas por Ángela el presonal del bar te prestará ayuda», se lee en los carteles de la campaña.

La concejala de Servicios Sociales, Paloma Corres, y el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, presentaron este viernes un mecanismo que pretende evitar las agresiones sexuales e informar, y apoyar, a las víctimas. «No sólo son violaciones. Estamos hablando de cualquier acercamiento insistente que pueda violentar la tranquilidad de una persona y, cuando esa situación se producía en un bar, hasta ahora había la salida de marcharse y callar; pero ahora se puede ir a la barra y preguntar por Ángela».

Si preguntas por Ángela en la barra de un bar, el personal de hostelería sabrá que debe intervenir acogiendo a la víctima, en la zona privada del local, o quedarse con ella fuera, llamar a la Policía y, si es posible, retener al agresor. Ya se han colocado pegatinas en los bares para dar a conocer la iniciativa. Preguntar por Ángela, cuentan, «se ha convertido en un lema de auxilio para cualquier persona que vive una situación embarazosa». Por eso, «se han sentado Policía Local, bares y cafeterías» para conocer a fondo el procedimiento.