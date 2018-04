Zoido: «Cristina Cifuentes jamás me dijo que la habían chantajeado con el vídeo»

–¿Qué opinión le merece el vídeo de Cristina Cifuentes que le ha costado la dimisión?

–Me ha sorprendido. Es también una sorpresa que alguien haya querido guardar durante tanto tiempo algo para poder usarlo en unas determinadas circunstancias. Insisto, me ha sorprendido.

–Pero Cifuentes afirma que «puso en conocimiento de la policía» hace dos años el intento de extorsión.

–A mí no me constaba nada. A mí ella jamás me dijo que la estuvieran chantajeando con el tema del vídeo. Un chantaje no se debe consentir bajo ningún concepto.

–¿Cabía otra opción que la dimisión?

–La decisión que ha tomado es la que tenía que tomar. Respeto esa decisión. Yo, desde luego, no tenía conocimiento de la existencia de ese vídeo. Ahora dicen que se conocía, pero yo no tenía conocimiento. Ni cuando sucedió, yo vivía en Sevilla y me dedicaba a otras tareas, ni ahora.

–¿Cómo ve el futuro del PP en la Comunidad de Madrid después de tantos escándalos?

–Soy por naturaleza optimista. Creo que tenemos que seguir trabajando. Y aunque sucedan situaciones como éstas, estoy convencido que el Partido Popular va a saber salir de esta situación. El PP es el partido que mayor respaldo tuvo en la Comunidad de Madrid y cuenta con una amplia base de gente muy buena. En la Comunidad de Madrid se han hecho cosas muy buenas de la mano del PP. La región ha progresado como casi ninguna otra de España. Muestra es que hay un 13% de desempleo en la Comunidad de Madrid, menos de diez puntos, por ejemplo, que Andalucía. Estoy seguro que se recuperará la confianza de la ciudadanía para seguir gobernando en Madrid.