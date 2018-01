El juez ratifica la cárcel para 'el Chicle' por los casos de Diana Quer y la joven de Boiro 01:16 Llegada de 'El Chicle' a los juzgados. / Efe Toma declaración a su mujer, Rosario Rodríguez, y no decreta medidas cautelares para ella, que ha respondido a todas las preguntas |El presunto agresor vuelve a acogerse a su derecho a no declarar COLPISA Jueves, 4 enero 2018, 17:12

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado hoy de que se ha ratificado prisión para José Enrique Abuín, 'el Chicle', por la desaparición y muerte de Diana Quer y el supuesto intento de secuestro a otra joven en Boiro el pasado 25 de diciembre. En total se le investiga por siete delitos, los de homicidio, detención ilegal (secuestro) y contra la libertad sexual en el caso de Diana Quer, y por detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y contra la libertad sexual en el rapto frustrado de la joven de Boiro que tuvo lugar el 25 de diciembre.

El arrestado, interno en el penal coruñés de Teixeiro, se ha vuelto a negar este jueves a prestar declaración acerca de lo ocurrido con esa otra chica en Boiro el día de Navidad, a la que presuntamente intentó raptar, y de lo sucedido a Diana Quer.

Esta última desapareció el 22 de agosto de 2016 y su cadáver fue hallado el pasado 31, en Fin de Año, en una nave industrial de Rianxo, hasta donde fueron conducidos los agentes de la Guardia Civil por el propio acusado.

El abogado defensor de el Chicle, José Ramón Sierra, ha explicado que el investigado optó esta mañana por no declarar en la reapertura de la instrucción debido a que todavía no conoce el resultado de la autopsia del cadáver de la joven.

Y ha agregado que José Enrique Abuín declarará ante al juez en cuanto los forenses emitan el informe acerca del análisis del cuerpo de la joven madrileña, encontrado en una nave a la que el propio investigado guió a los agentes.

Por su parte, el abogado de los padres de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, ha revelado a la salida del juzgado que 'El Chicle' se ha acogido a su derecho a no declarar. "Nosotros hemos venido a que se ratifique la prisión provisional del investigado, que se ha negado a declarar", ha asegurado Pérez Lama.

Además, el abogado ha explicado que los padres de Diana "no están para esto" y que se debe respetar su criterio. No ha dado más datos debido a que han sido advertidos de que las diligencias no son abiertas "porque esto no es un juicio".

Aparecen pintadas de 'asesinos' y amenazas en la vivienda de 'el Chicle' La vivienda de José Enrique Abuín Gey, situada en el ayuntamiento coruñés de Rianxo, ha amanecido este jueves con pintadas de 'asesinos' y 'cómplice', así como una amenaza de muerte dirigida a 'el Chicle'. La fachada de la casa unifamiliar de la parroquia de Outeiro donde residía el autor confeso de la muerte de Diana Quer junto a su mujer y sus cuñados, ha aparecido en la mañana de este jueves con dos grandes pintadas en color blanco en las que puede leerse 'Asesinos' y 'Cómplice', así como una tercera, de menor tamaño que reza 'Chikilin estás muerto'. Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, al mediodía no constaba ninguna denuncia al respecto de estos hechos. Sin embargo, en torno a las 16.00 horas una dotación de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para hablar con los vecinos.

José Enrique Abuín, 'el Chicle', llegaba sobre las 10.37 de la mañana al juzgado de instrucción número uno de Ribeira (A Coruña) cubierto con una capucha para prestar declaración, aunque finalmente no lo ha hecho como tampoco hizo el pasado 1 de enero.

Su entrada en el juzgado ha estado precedida de los gritos de vecinos de la zona, que han llamado "asesino, cabrón" al único arrestado por este caso, en cuya casa han aparecido, además, pintadas referentes a este asunto.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha especificado que la de el Chicle se trata de una cita presencial, por lo que a este hombre, casado y padre de una menor, han tenido que conducirlo en esta jornada al municipio costero de Ribeira desde el penal de Teixeiro, en el que se encuentra interno en régimen de prisión provisional incomunicada y sin fianza.

Rosario Rodríguez, a la salida del juzgado de Ribeira.

La mujer del detenido, Rosario Rodríguez, ostenta ahora, como él, la condición de investigada. Ella ha salido sobre las 11.20 de la mañana del juzgado de Ribeira encargado de instruir el caso. El juez le ha tomado declaración y no ha decretado medidas cautelares para ella, que ha respondido a todas las preguntas.

La situación procesal de la mujer de José Enrique Abuín es la misma que cuando entró, es decir, investigada (imputada) en el caso. Fuentes jurídicas han indicado que para ella no se han decretado medidas cautelares y que lo que se dirime es su posible participación en los hechos.

Según han informado fuentes judiciales, el juez acuerda como diligencias a practicar en el momento actual la toma de declaración en condición de investigada de la mujer de 'el Chicle' R.R.F., quien quedó en libertad tras declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, así como la incorporación a la causa de sus antecedentes penales.

Además, ha acordado la declaración en calidad de testigos de dos personas. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al encontrarse el investigado José Enrique Abuín Gey en situación de prisión provisional acordada por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ribeira en auto dictado el pasado 1 de enero, señala que "procede oír al investigado asistido por su letrado". Esta comparecencia está prevista para este jueves, día 4, a las 11,00 horas.

'El Chicle' y su mujer, Rosario Rodríguez.

El intento de rapto de otra chica en Boiro

Las actuaciones remitidas al Juzgado de Instrucción Número 1 contienen también las investigaciones desarrolladas respecto a un segundo hecho ocurrido el 25 de diciembre de 2017 en Boiro -el intento de secuestro denunciado por una joven- y que ha sido igualmente atribuido a 'el Chicle'.

La causa relativa a la denuncia de Boiro se sigue ante el Juzgado de Instrucción Número 2 del mismo partido judicial, ya que el juez acuerda que procede la remisión de lo actuado a ese juzgado.

Considera, al respecto, "que en caso de tramitación conjunta podría suponer una excesiva complejidad o dilación para ambos procesos, tratándose además de hechos separados notablemente en el tiempo".