Celis responde a Arellano: «Quienes hablamos de plurinacionalidad somos el PSOE»

SEVILLA. A la dirección nacional del PSOE no han sentado bien las declaraciones del consejero Ramírez de Arellano, en una entrevista en la que advierte de que “quienes defienden el estado plurinacional” deben explicar “las consecuencias” del día después. “Quienes hablamos de plurinacionalidad somos el PSOE”, ha replicado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE.Arellano que no es militante socialista y no se pronuncia ni a favor ni en contra de este modelo de Estado defendido por Pedro Sánchez, afirma: “Si somos un estado plurinacional, ¿qué sucede al día siguiente? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque nadie nos lo explica. A parte de las consecuencias sentimentales, ¿cuáles son las económicas? Porque si significa que Andalucía sigue teniendo menos inversiones y un mal sistema de financiación, creo que tenemos un problema”. También advierte: “Si detrás del debate nacionalista hay una asimetría, este Gobierno está en contra”.

Gómez de Celis ha respondido a Ramírez de Arellano, en la cuenta de Facebook del consejero, con quien comparte amistad. “Querido Antonio, quienes hablamos de Plurinacionalidad somos el PSOE, a través de las resoluciones del 39 Congreso. Las cuales, como siempre, son la guía de todos los socialistas”, recuerda el número cuatro del PSOE y hombre fuerte de Sánchez en Andalucía. “La concreción está en tres documentos”, continua aludiendo a la declaración de Granada, la declaración de Barcelona y al documento de 2012 'Por una reforma federal del estado autonómico' de la Fundación Alfonso Perales, el primero en plantear la cuestión dentro del PSOE en el actual periodo político. Celis entrecomilla una frase del diputado socialista Gregorio Cámara, uno de los autores del citado documento, ahora en la ejecutiva del PSOE andaluz de Susana Díaz. Cámara defendió la concreción de la propuesta en contra de quienes lo niegan “con desconocimiento o con calculado interés”.